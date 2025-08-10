Gol perdido por Neymar em Cruzeiro x Santos viraliza: ‘Inacreditável’

Cruzeiro x Santos é um dos jogos que agitam o domingo de Campeonato Brasileiro. O Cabuloso vence por 1 a 0, mas o Santos teve a oportunidade de empatar no final do primeiro tempo. Neymar isolou a bola e o lance viralizou na web.

Depois de um começo muito intenso do time de Leonardo Jardim em Cruzeiro x Santos, Fabrício Bruno testou com firmeza para abrir o placar depois de lindo cruzamento de Wanderson. Poucos minutos depois, Guilherme cruzou para Neymar sozinho, com o gol aberto, mas o craque isolou.

Depois do lance de Neymar em Cruzeiro x Santos, a web foi a loucura. Os torcedores começaram a se manifestar pela jogada. Veja abaixo.

MG - BELO HORIZONTE - 10/08/2025 - BRASILEIRO A 2025, CRUZEIRO X SANTOS - Neymar Junior jogador do Cruzeiro durante partida contra o Santos no estadio Mineirao pelo campeonato Brasileiro A 2025.

Veja o lance de Neymar em Cruzeiro x Santos e a reação da web

Escalações das equipes

O Cabuloso vem assim para enfrentar Neymar em Cruzeiro x Santos: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Como a equipe celeste volta a campo somente na segunda-feira (18), contra o Mirassol, em Mirassol, a preocupação com o desgaste físico diminui. O Cruzeiro vem de oito jogos desde a retomada do Brasileiro, em 13 de julho.

O Peixe de Neymar vem assim para Cruzeiro x Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Gil e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Guilherme e Barreal.