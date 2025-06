Leonardo Jardim tem duas fases distintas no comando do Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim comandou o Cruzeiro por 24 partidas, desde o início de fevereiro. Nesses quase cinco meses, a equipe mostrou uma forte evolução no desempenho, que pode ser comprovada com os resultados em campo. A campanha da Raposa nos 12 últimos jogos sob o comando do treinador português é completamente diferente da que foi obtida nas 12 primeiras partidas.

Não por acaso, o Cruzeiro está invicto há 12 jogos, ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, mesma pontuação do Flamengo, e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, para enfrentar o CRB.

O início do trabalho de Leonardo Jardim na Toca da Raposa foi ruim, marcado pela eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro para o América. Depois de cerca de 30 dias de treinamentos, o Cruzeiro estreou no Campeonato Brasileiro, mas os resultados não foram tão positivos – duas vitórias em cinco rodadas. Para complicar, a Raposa perdeu os três primeiros jogos na Copa Sul-Americana.

A virada começou com a definição de uma nova equipe titular, sem o lateral-direito William, o meia Matheus Henrique (que se contundiu no joelho) e os atacantes Gabigol e Dudu. Depois de quatro partidas com a nova formação, o Cruzeiro engrenou e iniciou a sequência de 12 jogos sem derrotas, a partir da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em Uberlândia, pela sexta rodada do Brasileirão.

A quantidade de gols sofridos pelo goleiro Cássio diminuiu sensivelmente nos últimos jogos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O desempenho defensivo é um espelho dessa modificação no rendimento da equipe celeste. No início da temporada, o Cruzeiro chegou a ficar 15 jogos seguidos sofrendo gol – nove deles sob o comando de Leonardo Jardim. Agora, na sequência invicta de 12 partidas, foram apenas quatro gols sofridos – dois deles em jogos pela Sul-Americana, com time alternativo.

O técnico do Cruzeiro credita a boa fase aos jogadores da equipe:

- Nossa classificação reflete o que temos feito, nossa atitude, nosso compromisso com o clube, nossa seriedade e nossa qualidade em termos de elenco e, com certeza, que os grandes responsáveis, esses que jogam, que lutam, que trabalham estão de parabéns. Eles surpreenderam e calaram muito gente – afirmou Leonardo Jardim, após o empate por 0 a 0 com o Vitória, em Salvador, dia 12.

Compare a campanha do Cruzeiro nas duas fases sob o comando de Leonardo Jardim

Primeiros 12 jogos:

2 vitórias 4 empates 6 derrotas 12 gols marcados 16 gols sofridos

Últimos 12 jogos: