Casimiro se impressiona com lance de Neymar em Cruzeiro x Santos: ‘Não é normal’

Cruzeiro x Santos é um dos jogos que agitam o domingo de Campeonato Brasileiro. O Cabuloso vence por 1 a 0, mas o Santos teve a oportunidade de empatar no final do primeiro tempo. Neymar isolou a bola e o lance viralizou na web. Nos comentários da transmissão na CazéTV, Casimiro ficou desacreditado com a oportunidade perdida.

- Essa chance que o Neymar perdeu é impressionante, né? A bola oferecida pra ele do jeito que ele gosta… ele até chutou a bola ali, porque, de fato, não é normal.

Depois de um começo muito intenso do time de Leonardo Jardim em Cruzeiro x Santos, Fabrício Bruno testou com firmeza para abrir o placar depois de lindo cruzamento de Wanderson. Poucos minutos depois, Guilherme cruzou para Neymar sozinho, com o gol aberto, mas o craque isolou.

Neymar em ação em Cruzeiro x Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Escalações de Cruzeiro e Santos

O Cabuloso vem assim para enfrentar Neymar em Cruzeiro x Santos: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Como a equipe celeste volta a campo somente na segunda-feira (18), contra o Mirassol, em Mirassol, a preocupação com o desgaste físico diminui. O Cruzeiro vem de oito jogos desde a retomada do Brasileiro, em 13 de julho.

O Peixe de Neymar vem assim para Cruzeiro x Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Gil e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Guilherme e Barreal.