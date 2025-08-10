Casimiro se impressiona com lance de Neymar em Cruzeiro x Santos: ‘Não é normal’
Times se enfrentam pelo Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Cruzeiro x Santos é um dos jogos que agitam o domingo de Campeonato Brasileiro. O Cabuloso vence por 1 a 0, mas o Santos teve a oportunidade de empatar no final do primeiro tempo. Neymar isolou a bola e o lance viralizou na web. Nos comentários da transmissão na CazéTV, Casimiro ficou desacreditado com a oportunidade perdida.
- Fora de Campo
Gol perdido por Neymar em Cruzeiro x Santos viraliza: ‘Inacreditável’
Fora de Campo10/08/2025
- Fora de Campo
Web não acredita em lance de Cruzeiro x Santos: ‘Melhor defesa do mundo em 2025’
Fora de Campo10/08/2025
- Fora de Campo
Diogo Nogueira se revolta e rebate torcedores por provocações de Flamengo x Atlético
Fora de Campo10/08/2025
- Essa chance que o Neymar perdeu é impressionante, né? A bola oferecida pra ele do jeito que ele gosta… ele até chutou a bola ali, porque, de fato, não é normal.
Depois de um começo muito intenso do time de Leonardo Jardim em Cruzeiro x Santos, Fabrício Bruno testou com firmeza para abrir o placar depois de lindo cruzamento de Wanderson. Poucos minutos depois, Guilherme cruzou para Neymar sozinho, com o gol aberto, mas o craque isolou.
➡️Problema da Globo em Vasco x Atlético repercute na web: ‘Vai levar chamada’
Escalações de Cruzeiro e Santos
O Cabuloso vem assim para enfrentar Neymar em Cruzeiro x Santos: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.
Como a equipe celeste volta a campo somente na segunda-feira (18), contra o Mirassol, em Mirassol, a preocupação com o desgaste físico diminui. O Cruzeiro vem de oito jogos desde a retomada do Brasileiro, em 13 de julho.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O Peixe de Neymar vem assim para Cruzeiro x Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Gil e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Guilherme e Barreal.
- Matéria
- Mais Notícias