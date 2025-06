Kaio Jorge quer repetir feito de ídolo do Cruzeiro no Brasileirão

Quatro vezes campeão brasileiro, o Cruzeiro não repete o desempenho quanto o assunto é a artilharia da competição. Somente uma vez a Raposa teve o artilheiro de uma edição do Brasileiro. Foi com o craque Tostão no Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1970, com 12 gols em 18 jogos. Nesta temporada, o atacante Kaio Jorge espera se tornar o segundo jogador do Cruzeiro a ser artilheiro de um Campeonato Brasileiro.

Kaio Jorge já marcou oito gols neste Brasileirão, mesmo número do atacante Vegetti, do Vasco, e um a menos que o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, que lidera a lista de artilheiros desta edição. O atacante do Cruzeiro disputou 11 das 12 partidas da equipe na competição – ficou de fora somente da derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, na segunda rodada.

Ser artilheiro do Brasileiro é uma das metas estabelecidas por Kaio Jorge para a temporada:

- Comecei este ano a ter o hábito de anotar (as metas). Conversando com minha psicóloga, ela falou: ‘Escreva suas metas para este ano no papel’. Uma é ser convocado para a Seleção Brasileira. Uma também é ser artilheiro do Brasileirão, que acho que está próximo – afirmou o atacante ao podcast “Denílson Show”.

O desempenho atual de Kaio Jorge já é igual aos dos artilheiros do Cruzeiro nas últimas edições do Brasileirão. No ano passado, Matheus Pereira fez oito gols, mesmo número de Bruno Rodrigues em 2023. Em 2018 e 2019, quem mais marcou com a camisa celeste fez apenas seis gols, respectivamente, Arrascaeta e Thiago Neves.

Ter o artilheiro do Brasileirão é raridade na história do Cruzeiro

Nem mesmo nos anos em que conquistou o título brasileiro, o Cruzeiro conseguiu ter o artilheiro da competição. Em 1966, na Taça Brasil, o atacante Evaldo foi quem mais marcou pelo clube, seis vezes, e os artilheiros do torneio foram Toninho Guerreiro, do Santos, e Bita, do Náutico, com 10 gols.

continua após a publicidade

Em 2003, dois jogadores disputaram a artilharia da Raposa: o meia Alex marcou 23 gols e o atacante Aristizábal, 21. E o artilheiro daquele Brasileirão foi o atacante Dimba, do Goiás, com 31 gols.

Dez anos depois, a situação se repetiu. O atacante Borges e o meia Ricardo Goulart dividiram a artilharia do Cruzeiro com 10 gols cada e ambos ficaram distantes do artilheiro Éderson, do Athletico-PR, com 21.

Ricardo Goulart foi artilheiro do Cruzeiro no Brasileiro de 2013 e 2014 (Foto: Douglas Magno)

No Brasileirão de 2014, novamente dois jogadores dividiram a maior parte dos gols do Cruzeiro: o atacante Marcelo Moreno e novamente Ricardo Goulart, com 15 gols. Desta vez, eles ficaram perto do artilheiro, Fred, do Fluminense, com 18 – Henrique do Palmeiras foi o vice-artilheiro, com 16 gols.

Outra ocasião em que o Cruzeiro esteve perto da artilharia do Brasileiro, na era dos pontos corridos, foi em 2008. O atacante Guilherme marcou 18 vezes, apenas três a menos que os artilheiros Keirrison, do Coritiba, Washington, do Fluminense, e Kléber Pereira, do Santos.