Cruzeiro terá outro adversário argentino na Vitória Cup, em julho

O segundo adversário do Cruzeiro na Vitória Cup, que será disputada em julho, em Cariacica (ES), foi alterado. Seria o Estudiantes, mas o clube de La Plata não poderá vir ao Brasil nas datas previstas, e a organização do torneio convidou o Banfield para substituí-lo. O jogo contra o Cruzeiro será em 6 de julho. A estreia da Raposa está marcada para o dia 3, contra o Defensa y Justicia.

O Estudiantes, que derrotou o Cruzeiro na final da Copa Libertadores de 2009, terá de disputar, no dia 6 de julho, a Supercopa Argentina, contra o Vélez Sarsfield. A Associação do Futebol Argentino (AFA) não aceitou mudar a data da decisão do torneio local para que o Estudiantes disputasse a Vitória Cup no Brasil.

Cruzeiro jogará duas vezes no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), em julho (Foto: Divulgação/Sesport)

O Banfield, então, foi convidado pela organização do torneio e abre a competição em 2 de julho, contra a Desportiva Ferroviária, no Estádio Engenheiro Araripe. A equipe argentina é treinada pelo ex-jogador Pedro Troglio e terminou o Torneio Apertura do Campeonato Argentino na vice-lanterna, com 14 pontos. A última partida do Banfield foi a vitória por 3 a 1 sobre o Central Córdoba, em 2 de maio. Os jogadores voltaram aos treinos há dez dias.

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na Toca da Raposa na sexta-feira (27), após duas semanas de férias. A equipe treina por uma semana antes da disputa da Vitória Cup, que será importante na preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, dia 13, contra o Grêmio, no Mineirão.

- Acho importante fazer jogos competitivos depois de uma semana de trabalho. Vamos voltar dia 27, ter uma semana de trabalho, fazer dois encontros para rodar o efetivo, dar minutagem a todos, de forma a preparar outra vez para mais uma série forte de jogos competitivos, de forma sempre profissional, que é nossa forma de abordar – afirmou Leonardo Jardim, antes das férias da equipe celeste.

Veja a tabela da Vitória Cup, com participação do Cruzeiro