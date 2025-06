Pausas no Brasileiro: fazem bem ou mal ao Cruzeiro? Veja retrospecto

Os jogadores do Cruzeiro voltam das férias de duas semanas na sexta-feira (27), quando iniciam um período de 16 dias até a retomada no Campeonato Brasileiro, com a partida contra o Grêmio, em 13 de julho, no Mineirão, às 20h30, pela 13ª rodada. A preocupação do torcedor cruzeirense é que a equipe perca o embalo obtido nas rodadas iniciais: a Raposa terminou a primeira parte da competição com a mesma pontuação do líder Flamengo, 24 pontos – atrás apenas no saldo de gols.

Em outras edições em que o Brasileirão foi interrompido, o Cruzeiro melhorou o rendimento, como em 2013, quando conquistou o título, manteve o bom desempenho, como na campanha do bi em 2014, mas também não conseguiu se recuperar quando estava mal, caso de 2019, ano do rebaixamento para a Série B. Ou seja, a pausa no campeonato não tem sido determinante para o desempenho final da equipe celeste. Veja o que ocorreu em cada ocasião:

2006 – Copa do Mundo da Alemanha

Em 2006, o Brasileirão foi interrompido, no início de junho, após a 10ª rodada, com o Cruzeiro na liderança, com 21 pontos. Depois de quase 40 dias, a Raposa voltou com vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, mas, em seguida, ficou oito jogos seguidos sem vencer e saiu da briga pelo título. Terminou em 10º lugar, com 53 pontos, a 25 do campeão São Paulo.

2010 – Copa do Mundo da África do Sul

Em 2010, na sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em junho, o Cruzeiro ocupava a 11ª colocação, com nove pontos. Na pausa de quase 40 dias, a equipe celeste trocou de técnico: saiu Adilson Batista e entrou Cuca. O rendimento melhorou e a Raposa passou a brigar pelo título, depois de uma sequência de nove jogos sem derrota. No fim, ficou com o vice, com dois pontos a menos que o Fluminense, 69 a 71.

2013 – Copa das Confederações, no Brasil

Na pausa para a Copa das Confederações, em junho, o Cruzeiro estava em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, com oito pontos em cinco rodadas. No retorno da competição, a equipe do técnico Marcelo Oliveira embalou, assumiu a liderança definitivamente na 16ª rodada e conquistou o título com quatro partidas de antecedência. Terminou com 76 pontos.

2014 – Copa do Mundo do Brasil

O Cruzeiro foi para a pausa no Campeonato Brasileiro, no começo de junho, em primeiro lugar, com 19 pontos em nove partidas – havia assumido a liderança na sexta rodada para não perdê-la mais. Na retomada da competição, 45 dias depois, manteve o ritmo e foi campeão pelo segundo ano seguido, com 80 pontos, e duas rodadas de antecipação.

Em 2014, paralisação do Brasileirão não atrapalhou campanha do título do Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

2018 – Copa do Mundo da Rússia

O Campeonato Brasileiro de 2018 foi paralisado na 12ª rodada, em meados de junho, e o Cruzeiro ocupava o oitavo lugar, com 18 pontos. Curiosamente, essa foi a colocação final da Raposa, com 53 pontos, após desempenho regular na segunda parte do Brasileirão. Mas a equipe celeste conquistou, pela sexta vez, o título da Copa do Brasil, em outubro.

2019 – Copa América, no Brasil

O Brasileirão de 2019 foi interrompido por causa da Copa América, em meados de junho. O Cruzeiro já ocupava a zona de rebaixamento, em 18º lugar, com oito pontos em nove rodadas. A parada de um mês não foi suficiente para a equipe celeste se recuperar. O rendimento continuou ruim, e a Raposa acabou rebaixada pela primeira vez na história, na 17ª posição, com 36 pontos.