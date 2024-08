Seabra justifica escolha por Kaio Jorge em cobrança de pênalti para o Cruzeiro: ‘Decisão de campo’

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 22:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Fernando Seabra, do Cruzeiro, deixou o gramado do Mineirão ouvindo vaias. Após perder para o Internacional no último domingo (25), a Raposa reencontrou o rival, mas não conseguiu vencer. Para piorar a situação, Kaio Jorge, que ainda não balançou as redes pelo Cruzeiro, desperdiçou um pênalti.

Em entrevista coletiva, Seabra explicou a decisão por Kaio Jorge como batedor.

— O Kaio é também um batedor e vem treinando, ele faz parte das opções de batedores (de pênalti) que nós temos. Primeiro batedor era o Marlon e o Kaio pediu para o Marlon. E o Marlon aceitou. Então, assim, foi uma decisão de campo. E infelizmente o Kaio não fez o gol — explicou Seabra.

Apesar da rede não ter balançado, o jogo foi marcado por dois lances específicos: a expulsão de Agustín Rogel e o pênalti desperdiçado por Kaio Jorge. Na primeira etapa, o zagueiro Colorado levou o cartão vermelho de forma direta. Já no segundo tempo, o atacante da Raposa bateu a penalidade e Anthoni defendeu.

Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 38 pontos, na 7ª colocação da competição. Já o Internacional soma 29 e ocupa o 29º lugar.

O Cruzeiro volta a campo no domingo (1º), quando recebe o Atlético-GO, no Mineirão, a partir das 11h. No mesmo dia, o Internacional encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 16h.

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro X Internacional

5ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de agosto de 2024, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, Minas Gerais (MG);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo -RJ;

🚩 Assistentes: Bruno Boschillia - PR e Thiago Henrique Neto Correa Farinha -RJ;

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois-SP.

⚽ESCALAÇÕES:

Cruzeiro (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; Wesley Gasolina (Ramiro), João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Walace, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Dinenno.

Internacional (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia; Bruno Tabata, Gabriel Carvalho (Alan Patrick) e Wesley; Borré.