Jovens do Cruzeiro continuarão a ter chances com Leonardo Jardim

Os jogadores jovens do Cruzeiro continuarão a ter boas oportunidades com o técnico Leonardo Jardim. Após a eliminação na fase de grupos da Copa Sul-Americana, com o empate por 1 a 1 com o Mushuc Runa, em Riobamba, o treinador avisou que vai aproveitar os dois jogos restantes na competição para repetir a estratégia adotada nesta quarta-feira (7).

- Estamos pouco a pouco dando oportunidade a alguns jovens, com o Kaique, o Murilo. Lançamos um menino de 16 anos (o lateral Kauã Prates) que, acredito, a médio prazo pode ser um dos bons laterais do futebol brasileiro. Eles precisam de trabalho, são jovens que não estão prontos. Temos outros que, com certeza, vão ter oportunidade para que o Cruzeiro tenha mais jogador de sua formação e tenha qualidade sem ter de buscar fora – afirmou Leonardo Jardim.

Volante Murilo Rhikman voltou a ser titular do Cruzeiro contra o Mushuc Runa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nas duas últimas rodadas do Grupo E da Sul-Americana, o Cruzeiro jogará em casa contra o Palestino, dia 14, e contra o Unión de Santa Fé, dia 28 deste mês. A próxima partida da Raposa será domingo (11), contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, às 16 horas, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Leonardo Jardim afirmou que, foi pensando nesse jogo pelo Brasileiro, que escalou a equipe para enfrentar o Mushuc Runa, mesmo sabendo que o Cruzeiro precisava da vitória para se manter na briga por vaga na Sul-Americana.

- Nós temos que fazer gestão dos atletas. Antes do jogo contra o Flamengo, contra o Vila Nova-GO, fizemos gestão. Mas sempre pensando na performance esportiva. Queríamos ganhar, mas o objetivo principal foi dar oportunidade, fazer gestão de atletas que estão mais sobrecarregados. O importante é daqui a quatro dias apresentar uma equipe forte contra o Sport, com o objetivo de conquistar os três pontos – afirmou.

Leonardo Jardim espera por “reforços” para jogo do Cruzeiro contra o Sport

Após o jogo em Riobamba, a delegação do Cruzeiro retornou a Quito, de onde viaja nesta quinta-feira (8) direto para Recife. Os três jogadores que não foram relacionados para a viagem, o atacante Gabigol, o zagueiro Villalba e o volante Christian, seguem para a capital pernambucana. Leonardo Jardim espera contar com eles na partida contra o Sport.