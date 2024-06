Jorge Jesus pede permanência de astro do Al Hilal e frustra clubes brasileiros

Michael é alvo do Cruzeiro na atual janela de transferências (Foto: Divulgação/Al-Hilal)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 16:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Al Hilal, Jorge Jesus pediu a permanência do atacante Michael até dezembro. O comandante conta com o jogador, uma vez que Neymar só deve estar disponível entre setembro e outubro, segundo o jornalista Bruno Andrade.

O atleta possui contrato com a equipe saudita até junho de 2025, mas o Cruzeiro busca costurar um acordo para a chegada do camisa 96 nesta janela de transferências. O ponta possui uma multa na casa de 8 milhões de euros (R$ 46,5 milhões), mas o clube estaria disposto a reduzir o valor para vendê-lo em dezembro.

O Flamengo também chegou a ser especulado como um dos possíveis interessados na contratação de Michael na metade da temporada. No entanto, Marcos Braz, VP de Futebol do Rubro-Negro, negou há algumas semanas que houvesse negociação pelo retorno do atacante em 2024.

Na última temporada, o atleta fez 46 partidas com a camisa do Al Hilal, marcou nove gols e contribuiu com 13 assistências. O jogador conquistou o Campeonato Saudita, a Copa do Rei Saudita e a Supercopa Saudita.