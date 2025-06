Técnico do Cruzeiro define jogo no Barradão: ‘Luta com bola’

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, lamentou as condições do gramado no empate por 0 a 0 com o Vitória, nesta quinta-feira (12), no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a equipe merece os parabéns por ter garantido um ponto diante das condições do campo e por ter jogado com um a menos durante todo o segundo tempo.

- Hoje não existiu futebol. Existiu luta com bola, em que os 22 jogadores chutaram para frente e não conseguiam fazer três passes. Infelizmente, não tivemos um bom campo. Uma drenagem péssima e o campo todo empapado – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Para Leonardo Jardim, o meia Eduardo não merecia ter sido expulso pela falta que causou fratura no tornozelo direito do lateral Jamerson:

- Aconteceu um lance muito mal analisado. O Eduardo chegou tarde, o joelho pegou na perna do outro jogador e ele recebeu amarelo. Certo. A ação é que tem de ser analisada. Não a consequência – disse Leonardo Jardim.

- Não sei se o árbitro tinha condições de suspender o jogo, mas quando se joga num campo como esse poderia ter duas ou três contusões assim. Contatos iam haver muitos. Graças a Deus, não tivemos mais. Mando minha solidariedade ao rapaz pela lesão que teve – completou o treinador.

Pelas condições em que o jogo foi disputado, Leonardo Jardim deu os parabéns aos jogadores do Cruzeiro:

- Com menos um jogador, as coisas tornaram-se mais difíceis. Lutramos e dou os parabéns aos jogadores. Fora de casa, nesse campo nessas condições, com um a menos mais de 50 minutos, os jogadores honraram a camisa do Cruzeiro, lutaram e acho que estão de parabéns por aquilo que acabaram por fazer – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Técnico e jogadores do Cruzeiro ficam de férias por duas semanas

Os jogadores e a comissão técnica do Cruzeiro ficam de férias até dia 27 quando se reapresentam na Toca da Raposa. Durante a paralisação do Campeonato Brasileiro, a Raposa vai disputar a Vitória Cup, em Cariacica (ES), enfrentando o Defensa y Justicia, dia 3, e o Estudiantes, dia 6, no Estádio Kleber Andrade. O time volta a jogar pelo Brasileirão somente em 12 ou 13 de julho, contra o Grêmio, no Mineirão.