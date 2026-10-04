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Jogador do Cruzeiro revela foco de preparação na Data Fifa

O defensor destacou o trabalho durante a pausa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
04/10/2026 13:45
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Elenco do Cruzeiro treinando na Toca II
Elenco do Cruzeiro treinando na Toca II (Foto: Reprodução Cruzeiro TV)

Zagueiro titular do Cruzeiro em seis dos últimos dez jogos, João Marcelo revelou no último sábado que o sistema defensivo celeste tem sido bastante trabalhado durante os treinamentos da Data Fifa. Os jogadores da Raposa tiveram mais de duas semanas livres antes do duelo contra o São Paulo.

– Temos que melhorar, temos consciência disso. Não só atrás, como a defesa como conjunto, desde o ataque. Temos trabalhado forte, batendo nessa tecla. E agora é fazer nos jogos – avaliou.

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– Durante a semana trabalhamos muito defensivamente. Não só atrás, como toda a equipe. É algo que estamos pecando. Saímos com a vitória, mas sofremos gol – revelou o jogador do Cruzeiro.

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Números de João Marcelo nos últimos dez jogos pelo Cruzeiro

Em meio ao rodízio promovido por Artur Jorge no Cruzeiro, João Marcelo tem se destacado na equipe. Nos últimos dez jogos, ele lidera o número de passes certos por partida (51,9), cortes por jogo (5,1), ações defensivas (9,5 por jogo) e eficiência em duelos (56%).

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João Marcelo no Mineirão
João Marcelo no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além disso, ele tem 93% de aproveitamento nos passes, 58% de acerto nos passes longos e menos de uma falta por partida. O defensor tem média de cerca de uma interceptação e um desarme por compromisso com a Raposa.

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João Marcelo nas 10 últimas partidas do Cruzeiro

  • 8 jogos (6 titular)
  • 93% de acerto no passe
  • 51.9 passes certos por jogo
  • 58% de acerto nos passes longos
  • 9.5 ações defensivas por jogo
  • 1.1 desarmes por jogo
  • 1.0 interceptação por jogo
  • 5.1 cortes por jogo
  • 56% de eficiência nos duelos
  • 0.9 faltas cometidas por jogo
  • Nota Sofascore 7.06
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