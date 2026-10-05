Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

João Marcelo vive melhor fase pelo Cruzeiro; veja números

O zagueiro foi titular em seis dos últimos dez jogos

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/10/2026 05:45
Favorite o Lance! no Google
João Marcelo pelo Cruzeiro
João Marcelo pelo Cruzeiro (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Destaque recente no time titular do Cruzeiro, o zagueiro João Marcelo vive sua melhor fase pelo clube. Isso foi afirmado pelo jogador no último sábado (3), em conversa com a imprensa na Toca da Raposa II.

– Fico feliz por retomar o alto nível. Foi um período difícil, uma lesão complicada. Trabalhei bastante e aguardei a oportunidade. Estou muito satisfeito por ter voltado em ótimo desempenho. Agora é, se Deus quiser, ter mais sequência – comentou.

continua após a publicidade

– Sim, me sinto melhor até do que antes da lesão. Foi ruim, mas teve aspectos positivos, principalmente mentalmente. Mudei um pouco minha cabeça fora de campo. Serviu de aprendizado, sinto-me melhor do que antes da lesão – destacou João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro.

João Marcelo na Toca II
João Marcelo na Toca II (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Números de João Marcelo

Em meio ao rodízio promovido por Artur Jorge no Cruzeiro, João Marcelo tem se destacado na equipe. Nos últimos dez jogos, entre os zagueiros, lidera o volume de passes certos por partida (51,9), cortes por jogo (5,1), ações defensivas (9,5 por jogo) e eficiência em duelos (56%).

continua após a publicidade

Além disso, tem 93% de aproveitamento nos passes, 58% de acerto nos passes longos e menos de uma falta por partida. O defensor apresenta média de cerca de uma interceptação e um desarme por compromisso com a Raposa.

QuesitoJoão MarceloLucas VillalbaJonathan JesusFabrício Bruno

Jogos (titular)

8 (6)

6 (4)

7 (7)

8 (7)

Gols

-

1

-

-

Assistências

-

1

-

-

Acerto no passe

93%

82%

94%

88%

Passes certos/jogo

51,9

27,7

45,1

44,0

Acerto passes longos

58%

63%

67%

46%

Ações defensivas/jogo

9,5

6,0

8,3

7,1

Desarmes/jogo

1,1

1,3

1,7

0,5

Interceptações/jogo

1,0

1,3

1,9

1,0

Cortes/jogo

5,1

3,0

4,0

4,5

Eficiência em duelos

56%

44%

55%

49%

Faltas/jogo

0,9

1,2

0,7

1,0

Nota Sofascore

7,06

6,73

6,83

6,79

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

João Marcelo nas 10 últimas partidas do Cruzeiro

  • 8 jogos (6 titular)
  • 93% de acerto no passe
  • 51.9 passes certos por jogo
  • 58% de acerto nos passes longos
  • 9.5 ações defensivas por jogo
  • 1.1 desarmes por jogo
  • 1.0 interceptação por jogo
  • 5.1 cortes por jogo
  • 56% de eficiência nos duelos
  • 0.9 faltas cometidas por jogo
  • Nota Sofascore 7.06
Tudo sobre
Sugerida para você!
João Marcelo na Toca II

Cruzeiro

Cruzeiro: João Marcelo destaca importância mental de pausa

Há 13 horas
Cássio em briga no clássico

Cruzeiro

Cássio relembra briga em Cruzeiro x Atlético: 'Não me orgulho'

Há 14 horas
Elenco do Cruzeiro treinando na Toca II

Cruzeiro

Jogador do Cruzeiro revela foco de preparação na Data Fifa

Há 16 horas
Lucas Romero e Matheus Pereira comemorando gol

Cruzeiro

Romero, Matheus Pereira ou Gerson: qual jogador é o maior líder do Cruzeiro? Dê sua opinião!

Há 18 horas
João Marcelo na Toca da Raposa

Cruzeiro

João Marcelo avalia rodízio de zagueiros no Cruzeiro

Há 20 horas
Paulinho executivo do Mirassol

Cruzeiro

Paulinho anuncia saída do Mirassol e fica próximo do Cruzeiro

Há 1 dia
Mais LANCE!
Cássio e Otávio

Cássio rasga elogios a Otávio, goleiro do Cruzeiro: 'Promissor'

Cássio em treinamento na Toca II

Cássio relata depressão em saída do Corinthians antes de chegar ao Cruzeiro

Cássio na conquista do Mineiro

Cássio relembra título do Cruzeiro no Mineiro: "Marcou muito"

Ronaldo, ex-dono da SAF do Cruzeiro

Ronaldo teria pedido empréstimo a Vorcaro para o Cruzeiro, diz revista

Neyser tenta finalização de fora da área

Cruzeiro: Artur Jorge elogia Neyser, mas lamenta situação

Técnico Artur Jorge lidera treino na Toca II

Outubro do Cruzeiro tem clássico e jogo na sexta-feira; veja

Gerson em campo

Artur Jorge avalia desempenho de Gerson no Cruzeiro

Artur Jorge no Mineirão

Artur Jorge projeta 2027 do Cruzeiro: "Brigar por títulos"

Gabriel Pec no Beira-Rio

Cruzeiro: Gabriel Pec evolui em recuperação e tem projeção de retorno aos trabalhos em campo

Matheus Pereira em clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Artur Jorge exalta Matheus Pereira, do Cruzeiro: "Melhor do Brasil"

Cruzeiro x Flamengo pelo Brasileirão

Artur Jorge relembra Flamengo x Cruzeiro: "Faria algo diferente"

Elenco do Cruzeiro contra o Coritiba

Artur Jorge exalta jogador do Cruzeiro: 'Estará na Seleção'

Renovação do técnico Artur Jorge, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Artur Jorge avalia desafio do Cruzeiro para alcançar Palmeiras e Flamengo