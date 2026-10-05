João Marcelo vive melhor fase pelo Cruzeiro; veja números
O zagueiro foi titular em seis dos últimos dez jogos
Destaque recente no time titular do Cruzeiro, o zagueiro João Marcelo vive sua melhor fase pelo clube. Isso foi afirmado pelo jogador no último sábado (3), em conversa com a imprensa na Toca da Raposa II.
– Fico feliz por retomar o alto nível. Foi um período difícil, uma lesão complicada. Trabalhei bastante e aguardei a oportunidade. Estou muito satisfeito por ter voltado em ótimo desempenho. Agora é, se Deus quiser, ter mais sequência – comentou.
– Sim, me sinto melhor até do que antes da lesão. Foi ruim, mas teve aspectos positivos, principalmente mentalmente. Mudei um pouco minha cabeça fora de campo. Serviu de aprendizado, sinto-me melhor do que antes da lesão – destacou João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro.
Números de João Marcelo
Em meio ao rodízio promovido por Artur Jorge no Cruzeiro, João Marcelo tem se destacado na equipe. Nos últimos dez jogos, entre os zagueiros, lidera o volume de passes certos por partida (51,9), cortes por jogo (5,1), ações defensivas (9,5 por jogo) e eficiência em duelos (56%).
Além disso, tem 93% de aproveitamento nos passes, 58% de acerto nos passes longos e menos de uma falta por partida. O defensor apresenta média de cerca de uma interceptação e um desarme por compromisso com a Raposa.
|Quesito
|João Marcelo
|Lucas Villalba
|Jonathan Jesus
|Fabrício Bruno
Jogos (titular)
8 (6)
6 (4)
7 (7)
8 (7)
Gols
-
1
-
-
Assistências
-
1
-
-
Acerto no passe
93%
82%
94%
88%
Passes certos/jogo
51,9
27,7
45,1
44,0
Acerto passes longos
58%
63%
67%
46%
Ações defensivas/jogo
9,5
6,0
8,3
7,1
Desarmes/jogo
1,1
1,3
1,7
0,5
Interceptações/jogo
1,0
1,3
1,9
1,0
Cortes/jogo
5,1
3,0
4,0
4,5
Eficiência em duelos
56%
44%
55%
49%
Faltas/jogo
0,9
1,2
0,7
1,0
Nota Sofascore
7,06
6,73
6,83
6,79
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João Marcelo nas 10 últimas partidas do Cruzeiro
- 8 jogos (6 titular)
- 93% de acerto no passe
- 51.9 passes certos por jogo
- 58% de acerto nos passes longos
- 9.5 ações defensivas por jogo
- 1.1 desarmes por jogo
- 1.0 interceptação por jogo
- 5.1 cortes por jogo
- 56% de eficiência nos duelos
- 0.9 faltas cometidas por jogo
- Nota Sofascore 7.06
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