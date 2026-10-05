João Marcelo vive melhor fase pelo Cruzeiro; veja números

Destaque recente no time titular do Cruzeiro, o zagueiro João Marcelo vive sua melhor fase pelo clube. Isso foi afirmado pelo jogador no último sábado (3), em conversa com a imprensa na Toca da Raposa II.

– Fico feliz por retomar o alto nível. Foi um período difícil, uma lesão complicada. Trabalhei bastante e aguardei a oportunidade. Estou muito satisfeito por ter voltado em ótimo desempenho. Agora é, se Deus quiser, ter mais sequência – comentou.

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– Sim, me sinto melhor até do que antes da lesão. Foi ruim, mas teve aspectos positivos, principalmente mentalmente. Mudei um pouco minha cabeça fora de campo. Serviu de aprendizado, sinto-me melhor do que antes da lesão – destacou João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro.

João Marcelo na Toca II (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Números de João Marcelo

Em meio ao rodízio promovido por Artur Jorge no Cruzeiro, João Marcelo tem se destacado na equipe. Nos últimos dez jogos, entre os zagueiros, lidera o volume de passes certos por partida (51,9), cortes por jogo (5,1), ações defensivas (9,5 por jogo) e eficiência em duelos (56%).

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Além disso, tem 93% de aproveitamento nos passes, 58% de acerto nos passes longos e menos de uma falta por partida. O defensor apresenta média de cerca de uma interceptação e um desarme por compromisso com a Raposa.

Quesito João Marcelo Lucas Villalba Jonathan Jesus Fabrício Bruno Jogos (titular) 8 (6) 6 (4) 7 (7) 8 (7) Gols - 1 - - Assistências - 1 - - Acerto no passe 93% 82% 94% 88% Passes certos/jogo 51,9 27,7 45,1 44,0 Acerto passes longos 58% 63% 67% 46% Ações defensivas/jogo 9,5 6,0 8,3 7,1 Desarmes/jogo 1,1 1,3 1,7 0,5 Interceptações/jogo 1,0 1,3 1,9 1,0 Cortes/jogo 5,1 3,0 4,0 4,5 Eficiência em duelos 56% 44% 55% 49% Faltas/jogo 0,9 1,2 0,7 1,0 Nota Sofascore 7,06 6,73 6,83 6,79

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João Marcelo nas 10 últimas partidas do Cruzeiro