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Cruzeiro: João Marcelo destaca importância mental de pausa

O zagueiro destacou ainda a necessidade de melhora no sistema defensivo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
04/10/2026 16:15
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João Marcelo na Toca II
João Marcelo na Toca II (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Frequentemente entre os titulares do Cruzeiro, o zagueiro João Marcelo destacou a importância da pausa da Data Fifa para o aspecto mental dos jogadores. Ele ressaltou que o momento foi bom para recuperar as energias após as eliminações.

– A gente tem trabalhado bastante, focado no que temos pecado nos últimos jogos. A parada foi importante mentalmente para nós, darmos uma acalmada. A gente ficou muito chateado com as eliminações. Mas não podemos lamentar, é focar no que temos que fazer até o fim da temporada. Trabalhando forte todos os dias para buscar a vitória contra o São Paulo – disse o jogador.

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João Marcelo no Mineirão
João Marcelo no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Foi um período importante para nós, recuperar mentalmente, todos ficaram chateados. Na folga, todos ficaram com suas famílias, recuperando energias. Agora é trabalhar forte todos os dias para ajudar a comissão e fazer uma ótima reta final e, se Deus quiser, sair com a vaga direta para a Libertadores – comentou João Marcelo em conversa com a imprensa na Toca da Raposa II.

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Zagueiro ressalta o que precisa melhorar no Cruzeiro

João Marcelo ainda reconheceu o momento ruim da equipe e afirmou que o time trabalha para melhorar o sistema defensivo.

– Temos que melhorar, temos consciência disso. Não só atrás, como a defesa como conjunto, desde o ataque. Temos trabalhado forte, batendo nessa tecla. E agora é fazer nos jogos – comentou.

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– Durante a semana trabalhamos muito defensivamente. Não só atrás, como toda a equipe. É algo que estamos pecando. Saímos com a vitória, mas sofremos gol – disse.

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João Marcelo nas 10 últimas partidas do Cruzeiro

  • 8 jogos (6 titular)
  • 93% de acerto no passe
  • 51.9 passes certos por jogo
  • 58% de acerto nos passes longos
  • 9.5 ações defensivas por jogo
  • 1.1 desarmes por jogo
  • 1.0 interceptação por jogo
  • 5.1 cortes por jogo
  • 56% de eficiência nos duelos
  • 0.9 faltas cometidas por jogo
  • Nota Sofascore 7.06
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