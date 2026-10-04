Cruzeiro: João Marcelo destaca importância mental de pausa
O zagueiro destacou ainda a necessidade de melhora no sistema defensivo
Frequentemente entre os titulares do Cruzeiro, o zagueiro João Marcelo destacou a importância da pausa da Data Fifa para o aspecto mental dos jogadores. Ele ressaltou que o momento foi bom para recuperar as energias após as eliminações.
– A gente tem trabalhado bastante, focado no que temos pecado nos últimos jogos. A parada foi importante mentalmente para nós, darmos uma acalmada. A gente ficou muito chateado com as eliminações. Mas não podemos lamentar, é focar no que temos que fazer até o fim da temporada. Trabalhando forte todos os dias para buscar a vitória contra o São Paulo – disse o jogador.
– Foi um período importante para nós, recuperar mentalmente, todos ficaram chateados. Na folga, todos ficaram com suas famílias, recuperando energias. Agora é trabalhar forte todos os dias para ajudar a comissão e fazer uma ótima reta final e, se Deus quiser, sair com a vaga direta para a Libertadores – comentou João Marcelo em conversa com a imprensa na Toca da Raposa II.
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Zagueiro ressalta o que precisa melhorar no Cruzeiro
João Marcelo ainda reconheceu o momento ruim da equipe e afirmou que o time trabalha para melhorar o sistema defensivo.
– Temos que melhorar, temos consciência disso. Não só atrás, como a defesa como conjunto, desde o ataque. Temos trabalhado forte, batendo nessa tecla. E agora é fazer nos jogos – comentou.
– Durante a semana trabalhamos muito defensivamente. Não só atrás, como toda a equipe. É algo que estamos pecando. Saímos com a vitória, mas sofremos gol – disse.
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João Marcelo nas 10 últimas partidas do Cruzeiro
- 8 jogos (6 titular)
- 93% de acerto no passe
- 51.9 passes certos por jogo
- 58% de acerto nos passes longos
- 9.5 ações defensivas por jogo
- 1.1 desarmes por jogo
- 1.0 interceptação por jogo
- 5.1 cortes por jogo
- 56% de eficiência nos duelos
- 0.9 faltas cometidas por jogo
- Nota Sofascore 7.06
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