Jardim tem desfalques para jogo do Cruzeiro contra o Juventude; veja opções

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, terá uma semana para preparar a equipe para a partida contra o Juventude, dia 20, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), na retomada do Brasileirão após a pausa para a data Fifa de novembro. E o treinador da Raposa tem problemas para o jogo pela 34ª rodada.

No empate por 0 a 0 com o Fluminense, domingo (9), no Mineirão, quatro jogadores receberam o terceiro cartão amarelo, três deles titulares: os meias Matheus Pereira e Christian, o atacante Arroyo e o volante reserva Walace. Por outro lado, o volante e capitão Lucas Silva, que cumpriu suspensão no jogo passado, poderá voltar ao time.

No meio-campo, Eduardo, que jogou no lugar de Lucas Silva, deverá ser mantido na equipe, agora em substituição a Christian, atuando mais adiantado. Para a vaga de Matheus Pereira, o mais provável é que Gabigol comece jogando, numa posição em que vem tendo mais chances com o técnico Leonardo Jardim. No jogo pelo turno, o atacante foi titular no lugar de Matheus Pereira, poupado, e marcou dois gols na goleada do Cruzeiro por 4 a 0, no Mineirão.

Para o ataque, o colombiano Sinisterra deverá começar jogando pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro. Contratado na última janela de transferência, o atacante já atuou oito vezes, mas sempre entrando no decorrer dos jogos. Duas contusões, uma em cada coxa, atrapalharam a sequência de Sinisterra na equipe celeste.

- O Sinisterra está melhorando e está jogando agora mais algum tempo. Talvez, no próximo jogo, possa jogar mais, porque temos quatro jogadores de fora e vai haver essa possibilidade – afirmou Leonardo Jardim, após o empate com o Fluminense.

Sinisterra deverá ser outra mudança no ataque do Cruzeiro para jogo contra o Juventude (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Zagueiro do Cruzeiro volta da Seleção a tempo de enfrentar o Juventude

Uma boa notícia para Leonardo Jardim é o retorno do zagueiro Fabrício Bruno da Seleção Brasileira. O jogador vai pegar "carona" no avião da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, desembarcando em São Paulo no dia 19 e seguindo direto para Caxias do Sul (RS), para se juntar à delegação cruzeirense e poder atuar contra o Juventude.

Os jogadores retornaram aos treinos na tarde desta quarta-feira (12), depois de dois dias de folga. Haverá atividade pela manhã nesta quinta (13) e sexta-feira (14) e nova folga no sábado (15). O meia Matheus Henrique, em recuperação de fratura na costela, iniciou a transição da fisioterapia para a preparação física.

Com 64 pontos, na terceira colocação do Brasileirão, e garantido nas fases preliminares da Copa Libertadores de 2026, o Cruzeiro poderá garantir vaga na fase de grupos da competição sul-americana na próxima rodada. Para isso, terá de contar com tropeço de Botafogo e Fluminense, que jogam, respectivamente, dia 18, contra o Sport, e dia 19, contra o Flamengo.