O Natal chegou e o Papai Noel já fez seu trabalho anual em todas as casas. No Cruzeiro, o bom velhinho já prepara seus presentes. No passado, o clube já promoveu diversos reforços como forma de presentear seus torcedores, mas alguns deles viraram 'de grego'.

Historicamente, a Raposa tem a tradição de trazer jogadores no fim do ano como presentes de Natal para a nação azul. Recentemente, Pedro Lourenço projetou mais um mimo para os cruzeirenses.

– Os que iam sair, já foram. Ele colocou alguns nomes e o Joaquim está trabalhando. Não são fáceis, são nomes pesados, a altura do Cruzeiro. O Joaquim está trabalhando. Não sei se é antes do Natal, mas vai vir gente. Vamos trazer gente de peso – revelou o dono da SAF da Raposa em entrevista à Fã FM.

Confira alguns 'presentes de Natal' que o Cruzeiro já deu para seus torcedores

Thiago Neves (2016)

Um dos nomes mais controversos da história da equipe de Belo Horizonte, Thiago Neves foi anunciado no início de 2017, mas as negociações haviam se encaminhado em dezembro. O então presidente Gilvan de Pinho Tavares confirmou a negociação dias antes.

Nas redes sociais, o próprio clube chegou a confirmar a contratação. Instantes depois, o clube fez outro post, declarando interesse no atleta. Mas o próprio presidente falava publicamente que não havia chance do negócio não ser selado.

Luis Caicedo e Diogo Barbosa (2016)

Negociações menos polêmicas, Luis Caicedo e Diogo Barbosa foram anunciados dias antes do Natal. O equatoriano e o atleta que vinha do Botafogo chegaram à Toca da Raposa II em 11 de dezembro. Eles chegaram para suprir lacunas na lateral esquerda e na zaga.

Fred (2017)

Após sua passagem em 2004, Fred chegou à Toca da Raposa II pela segunda vez em 2017, 'pulando o muro'. Ele foi anunciado no dia 23 de dezembro daquele ano, por Itair Machado, então diretor de futebol, e Wagner Pires de Sá, o presidente da época.

Entretanto, a transação gerou polêmica porque envolvia o pagamento de uma multa de R$ 10 milhões ao Atlético-MG. A punição se dava porque quando ele rescindiu com o rival havia uma cláusula que afirmava que ele não poderia ir para a Raposa até 2018.

A saída de Fred também foi polêmica, parando na Justiça em 2020, logo depois dele participar do elenco que rebaixou o Cruzeiro no Brasileirão. Na época, os pedidos do atleta passavam de R$70 milhões, sendo acatado pelo Tribunal.

Edu (2021)

Pouco tempo antes de Ronaldo Fenômeno acertar a compra da SAF celeste, os mineiros trouxeram uma figura que seria importantíssima no acesso à Série A. Edu chegou em 9 de dezembro em negociação com o Brusque depois de ter sido artilheiro da Série B daquele ano, com 17 gols.

Nikão e Wesley (2022)

Já Nikão foi apresentado muito próximo do Natal em 2022. O atleta chegou à Raposa em 21 de dezembro de 2022, vindo por empréstimo junto ao São Paulo. Na época, a contratação representou um reencontro, porque na infância o jogador torcia pelo Cabuloso.

Posteriormente, dois dias depois do Natal, a Raposa anunciou a contratação de um atacante que ficaria por pouco tempo. Wesley desembarcou no clube por cerca de R$ 16 milhões. Entretanto, o atleta também não empolgou na Toca da Raposa II e encerrou seu ciclo sendo negociado com o Internacional.

Gabriel Verón (2023)

Mais recentemente, Gabriel Verón desembarcou na Toca da Raposa II dois dias depois do Natal. O atleta, então com 21 anos, chegou por empréstimo vindo do Porto. Na época, o Cruzeiro venceu a disputa com o Internacional para fechar com o atacante que não empolgou enquanto vestiu o manto celeste.

Dudu (2024)

Antes mesmo do anúncio oficial da chegada do jogador, Pedro Lourenço revelou o acordo em entrevista na antevéspera do Natal. No dia 23 de dezembro de 2024 ele revelou o acordo e levou uma camisa do jogador para dar publicidade ao presente. Na época, também já deu pistas de que Gabigol poderia vir, mas este, foi anunciado em 1º de janeiro.