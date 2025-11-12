Fabrício Bruno pega 'carona' em avião de Leila Pereira para jogo do Cruzeiro

O zagueiro Fabrício Bruno, que está com a Seleção Brasileira para amistosos na Europa, poderá defender o Cruzeiro na partida contra o Juventude, dia 20, às 16h, em Caxias do Sul (RS), pela 34ª rodada do Brasileirão. Para retornar ao país, o jogador ganhará uma "carona" no avião da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, após a partida contra a Tunísia, dia 18, em Lille, na França.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A dirigente palmeirense estará na Europa e voltará ao Brasil em seu avião, juntamente com o atacante do clube, Vitor Roque. Outro jogador que pegará uma carona é o lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco. A informação do retorno dos convocados ao país no avião de Leila Pereira foi divulgada inicialmente pelo "ge".

– O Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedrinho, presidente do Vasco, entraram em contato comigo para perguntar se eu poderia trazer outros atletas juntamente com o Vitor Roque no meu avião. Respondi prontamente que 'sim'. É esse espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro, e não o individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar – afirmou Leila Pereira ao "ge", numa indireta ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista.

continua após a publicidade

O clube carioca, que disputa o título brasileiro com o Palmeiras, também tem jogadores convocados pela Seleção Brasileira, Alex Sandro e Danilo, que certamente não voltarão no mesmo voo. Os dois presidentes têm trocado farpas em relação à divisão dos direitos de transmissão da Libra.

Fabrício Bruno se junta à delegação do Cruzeiro diretamente em Caxias do Sul (RS)

Zagueiro Fabrício Bruno comemora gol contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Fabrício Bruno se apresentou à Seleção Brasileira em Londres, na terça-feira (11), e iniciou os treinos no Centro de Treinamentos do Arsenal. O primeiro amistoso será neste sábado (15), contra Senegal, na capital inglesa. Essa é a terceira convocação de Fabrício Bruno pelo técnico Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

O zagueiro do Cruzeiro desembarcará em São Paulo, de onde seguirá diretamente para Caxias do Sul (RS), para se juntar à delegação cruzeirense, que viaja de Belo Horizonte na quarta-feira (19) à noite.