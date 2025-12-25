Confira como foi o Natal dos jogadores do Cruzeiro

Até o momento, os cruzeirenses ainda não receberam um presente de Natal. Enquanto isso, os jogadores do Cruzeiro aproveitam a data com seus familiares enquanto curtem as merecidas férias.

Na noite da última quarta-feira (24), diversos atletas da Raposa registraram suas festividades com familiares, amigos e até mesmo em suas viagens.

Entre os jogadores do Cruzeiro que registraram suas comemorações estão nomes consagrados como Kaio Jorge, Cássio e Lucas Silva, mas atletas mais jovens como Keny Arroyo, Kaique Kenji e Ryan Guilherme também compartilharam fotos da noite de Natal.

Os argentinos Lucas Romero e Villalba comemoraram a véspera com um churrasco para amigos e família. Enquanto isso, Kauã Prates comemorou a data com familiares na igreja.

Veja como foi o Natal dos jogadores do Cruzeiro

Foto: Reprodução Instagram

Foto: Reprodução Instagram

Foto: Reprodução Instagram

Foto: Reprodução Instagram

Foto: Reprodução Instagram

Foto: Reprodução Instagram

Kaio Jorge comemora o Natal (Foto: Reprodução/ Instagram)

Foto: Reprodução Instagram

Retorno dos jogadores do Cruzeiro

Os atletas do Cruzeiro curtem seus dias de férias no fim de ano, mas em breve já terão que se reapresentar na Toca da Raposa II. Eles deverão estar à disposição já na primeira semana de 2026, entre os dias 2 e 5 de janeiro.

Presente de Natal?

Tradicionalmente, o Cruzeiro costuma apresentar jogadores no final de ano, uma espécie de presente de Natal para a torcida. Até o momento, o clube ainda não anunciou nenhum atleta para a próxima temporada, mas já tem negociações em andamento.

Atualmente, as tratativas de mais destaque são pelo zagueiro Vitão e pelo volante Gerson. O caso do primeiro é mais simples, contando com a vontade do defensor em vestir o manto celeste. Já o caso do meio-campista é mais complicado, contando com uma negociação dura com os russos do Zenit.

Recentemente, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, chegou a comentar sobre a possibilidade de trazer um reforço de peso ainda em 2025.

– A gente está trabalhando. Ele (Tite) colocou os nomes. O principal que ele pediu foi para nós não nos desfazermos de nenhum jogador. A não ser em algum caso extremo. Esse já era nosso plano, não se desfazer de nenhum jogador do time titular – disse Pedrinho sobre o mercado da bola do Cruzeiro.

– Os que iam sair, já foram. Ele colocou alguns nomes e o Joaquim está trabalhando. Não são fáceis, são nomes pesados, a altura do Cruzeiro. O Joaquim está trabalhando. Não sei se é antes do Natal, mas vai vir gente. Vamos trazer gente de peso – revelou o dono da SAF da Raposa.