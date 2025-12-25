Kaio Jorge, do Cruzeiro, emociona garoto com presente de Natal inusitado

Famoso por dar premiações aos jogadores do Cruzeiro que dão assistências para seus gols, Kaio Jorge deu um presente especial para um garoto na noite de Natal. Em seu Haras, em Gravatá-PE, o atacante emocionou um garoto com uma 'lembrancinha' especial.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Davi ganhou um cavalo do camisa 19 da Raposa. No momento em que recebeu o animal, o menino não conteve as lágrimas e abraçou o atleta. Rapidamente, o vídeo foi compartilhado por funcionários e visitantes do Haras do artilheiro do Brasileirão de 2025.

Kaio Jorge deu presente inusitado a garoto (Foto: Reprodução Instagram)

Além disso, Kaio Jorge também presenteou seus funcionários com itens da loja do Cruzeiro. O atacante registrou o momento e compartilhou imagens em suas redes sociais na noite da última quarta-feira (24).

continua após a publicidade

– Gostaria de agradecer esses guerreiros pela dedicação e empenho nos dias para que o abrigo funcione tão bem! Ficaram faltando 6 pessoas que também fazem parte do nosso time. Obrigado por cuidarem tão bem do haras e dos animais! Feliz Natal – escreveu o atacante em suas redes sociais.

Kaio Jorge deu presentes a seus funcionários (Foto: Reprodução Instagram)

Férias dos jogadores do Cruzeiro

Depois de uma temporada de muito destaque, com as artilharias da Copa do Brasil e do Brasileirão, Kaio Jorge curte merecidas férias em Pernambuco. Recentemente, ele comemorou seus 24 anos com uma festa grandiosa em Recife.

continua após a publicidade

Os jogadores do Cruzeiro estão de férias desde o dia 15 de dezembro, após a eliminação na Copa do Brasil. Eles devem se reapresentar no dia 2 de janeiro. Posteriormente, o primeiro compromisso do time comandado por Tite será no dia 10, contra o Pouso Alegre.

Natal dos jogadores do Cruzeiro

Até o momento, os cruzeirenses ainda não receberam um presente de Natal. Enquanto isso, os jogadores do Cruzeiro aproveitam a data com seus familiares enquanto curtem as merecidas férias.

Na noite da última quarta-feira (24), diversos atletas da Raposa registraram suas festividades com familiares, amigos e até mesmo em suas viagens.

Entre os jogadores do Cruzeiro que registraram suas comemorações estão nomes consagrados como Kaio Jorge, Cássio e Lucas Silva, mas atletas mais jovens como Keny Arroyo, Kaique Kenji e Ryan Guilherme também compartilharam fotos da noite de Natal.

Os argentinos Lucas Romero e Villalba comemoraram a véspera com um churrasco para amigos e família. Enquanto isso, Kauã Prates comemorou a data com familiares na igreja.