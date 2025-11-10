menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cruzeiro pode se garantir na fase de grupos da Libertadores na próxima rodada

Jardim afirma que objetivo é classificação direta para a competição sul-americana

Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 10/11/2025
12:03
Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraLeonardo Jardim pode atingir objetivo do Cruzeiro na partida contra o Juventude, dia 20, em Caxias do Sul (RS) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Antes mesmo da partida com o Fluminense, neste domingo (9), que terminou empatada sem gols, no Mineirão, o Cruzeiro já havia garantido presença na Copa Libertadores de 2026, ainda que seja nas fases preliminares. Após o jogo, no entanto, o técnico Leonardo Jardim afirmou que o objetivo da equipe é a classificação para a fase de grupos da competição sul-americana. E o Cruzeiro pode se garantir no G5 do Brasileirão na próxima rodada, quando enfrenta o Juventude, dia 20, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

- Essa qualificação indireta é um subobjetivo. Realmente, nosso objetivo é uma classificação direta para a fase de grupos e é para isso que precisamos conquistar mais três pontos, que talvez sejam suficientes – anunciou o técnico do Cruzeiro, na entrevista coletiva, no Mineirão.

Mas talvez nem sejam necessários mais três pontos. Para alcançar a meta estabelecida por Leonardo Jardim, na 34ª rodada, o Cruzeiro terá de contar com tropeços de Botafogo e Fluminense, que jogam antes. O time da Estrela Solitária enfrenta o lanterna Sport no dia 18, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, e o Tricolor carioca faz o clássico com o Flamengo, dia 19, às 21h30, no Maracanã.

Em caso de vitória sobre o Juventude, o Cruzeiro terá de contar apenas com empate do Botafogo. A Raposa chegaria aos 67 pontos contra 53 do clube carioca, faltando quatro rodadas para o fim do Brasileirão. A diferença de 14 pontos não poderia ser tirada, e a equipe celeste garantiria, pelo menos, o quinto lugar. O Fluminense, mesmo vencendo o clássico, chegaria, no máximo, a 66 pontos.

Caso Cruzeiro e Botafogo vençam na próxima rodada, as duas equipes poderão terminar o Brasileirão empatadas com 67 pontos e 19 vitórias. Para isso, a equipe celeste teria de perder os quatro jogos restantes, e o time carioca vencer também as quatro partidas finais. O saldo de gols definiria o quinto colocado. O que significa dizer que o Cruzeiro precisaria de apenas mais um ponto para se garantir na fase de grupos da Libertadores.

Meia Christian, do Cruzeiro, em jogo contra o Fluminense, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Meia Christian em jogo contra o Fluminense, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Até com empate na Serra Gaúcha, o Cruzeiro pode se garantir no G5 do Brasileirão. Para isso, terá de contar com derrota do Botafogo para o Sport e igualdade no placar do clássico carioca. Assim, o Alvinegro e o Fluminense chegariam no máximo aos 64 pontos, contra 65 da Raposa.

Veja os jogos restantes do Cruzeiro no Brasileirão:

  • Juventude – 20/11 – Alfredo Jaconi – 16h
  • Corinthians – 23/11 – Mineirão – 20h30
  • Ceará – 29/11 – Arena Castelão – 20h30
  • Botafogo – 3/12 – Mineirão *
  • Santos – 7/12 – Vila Belmiro *

(*) - as duas últimas rodadas ainda não foram desmembradas pela CBF.

