Mattos comenta críticas de Pedrinho sobre montagem do elenco do Cruzeiro

Atual homem forte do futebol do Santos, Alexandre Mattos respondeu críticas feitas por Pedro Lourenço em abril deste ano sobre a montagem do elenco do Cruzeiro. O dirigente disse que viu com naturalidade as falas do dono da SAF celeste, mas afirmou que ele deve balancear melhor suas posições.

continua após a publicidade

– Vejo com naturalidade (as críticas de Pedrinho a montagem do elenco). O Pedrinho tem esse ponto de atenção. Uma coisa é ser patrocinador, conselheiro. Agora como dono, a repercussão é 10 vezes maior. Ele continua sendo o que ele era. Em 2013, quando perdíamos jogos, títulos, ele ligava me cobrando. Mas ele era um patrocinador. Ele não muda como pessoa e não vai mudar, é o jeito dele, assim ele fez a vida dele. Agora ele tem que dar uma balanceada, já está. Não interferiu em nada. Desde quando tomo a atitude de sair do Cruzeiro bicampeão brasileiro para ir para o Palmeiras que era tratado como Palmeirinhas, eu chamei muita atenção – disse Alexandre Mattos em entrevista ao podcast Denilson Show.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Relembre críticas de Pedro Lourenço

Ainda com Alexandre Mattos no cargo, Pedrinho deu entrevista polêmica em abril deste ano. Na ocasião, ele citou que o clube errou muito nas contratações.

continua após a publicidade

– A primeira pessoa que eu trouxe foi o Alexandre. A realidade mostra para todo mundo: erramos muito nas contratações. Não vou citar nomes porque é deselegante. Tive uma conversa com ele porque precisamos errar menos e, de preferência, não errar. Trouxemos jogadores que não deveriam ter sido contratados – comentou o dono da SAF em entrevista ao O TEMPO Sports.

– Agora, temos que trabalhar para melhorar isso. Às vezes temos muitos jogadores para uma posição, mas falta onde o treinador precisa. Ele sabe disso, pois conversei com ele – completou.

continua após a publicidade

Alexandre Mattos também detalhou negociações com Leonardo Jardim

Apesar de ter deixado a equipe com um clima não tão positivo, Alexandre Mattos trouxe o principal nome do Cruzeiro na temporada. Entretanto, o comandante não era o plano A da Raposa.

Mattos e Jardim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Mapeamos e começaram a aparecer vários nomes, alguns que estavam até empregados. 'Será que esse cara sai? Será que dá?'. Um deles, inclusive, era o Vojvoda, que eu estou trabalhando hoje. Não chegamos a ligar e tudo, mas 'será que vale a pena?'. Ele estava na lista (de técnicos que interessavam) – revelou Mattos.

– Claro, o Cruzeiro sem treinador é comum ter as ligações de empresários. Numa dessas ligações, o Paulo Pitombeira, que é um empresário: 'Por que você não não tenta o Léo Jardim?'. Falei: 'O Léo já falou não para o Brasil tantas vezes para o Flamengo e tal. E está em um time em Dubai. Deve estar ganhando um dinheiro que é impagável' – iniciou.

– (…) Marcamos um Zoom para o dia seguinte. Seria talvez meia hora e foi uma hora. O zoom terminou e fizemos de novo. 'Tá, foi muito bom, deu uma empatia legal'. Eu falei: 'Vou esperar o Pitombeira me dar o feedback. Eles me ligam: 'Alexandre, se a gente chegar num acordo, ele falou que vai. Falou que vai no xeque lá do clube vai falar que tá insatisfeito com umas coisas que prometeram e não cumpriram. E vai embora. Ele quer ter uma experiência na América do Sul" – complementou.