Cruzeiro parabeniza Jairzinho; relembre trajetória do ídolo pelo clube

Aniversariante do dia em pleno Natal, Jairzinho recebeu uma homenagem pública do Cruzeiro nesta quinta-feira (25) pelos 81 anos. O jogador passou pela equipe entre 1975 e 1977, quando fez parte de um dos melhores elencos da história celeste.

continua após a publicidade

– Hoje celebramos os 81 anos de Jair Ventura Filho, o eterno Jairzinho! O Furacão vestiu a camisa do Cruzeiro e foi peça fundamental na conquista da nossa primeira Libertadores. Ao todo, foram 50 jogos e 29 gols que marcaram a história celeste! Parabéns, ídolo! – escreveu a Raposa em suas redes sociais.

Homenagem do Cruzeiro a Jairzinho (Foto: Reprodução Cruzeiro)

Carreira de Jairzinho

Nascido em Duque de Caxias em 25 de dezembro de 1944, Jairzinho deu seus primeiros passos no futebol no Botafogo, clube pelo qual se eternizou. Pelo Glorioso, iniciou sua trajetória em uma equipe que contava com Nílton Santos, Quarentinha, Amarildo, Didi, Gérson e Garrincha.

continua após a publicidade

Substituindo o Mané, o atacante se tornou um dos melhores de sua posição entre os anos de 1966 e 1974, ano em que deixou o Rio de Janeiro rumo à França, para defender o Oympique de Marselha. Entretanto, a passagem durou pouco tempo.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Trajetória de Jairzinho pelo Cruzeiro

Acusado de ter agredido um bandeirinha em jogo contra o PSG, ele foi considerado inocente, mas acabou suspenso por dois anos.

Depois de uma rápida passagem pelo Kaizer Chiefs, o atacante desembarcou em Belo Horizonte em 1975. Logo em seu primeiro ano, conquistou o Campeonato Mineiro. Mas na temporada seguinte veio seu principal título.

continua após a publicidade

Jairzinho conquistou a Libertadores sendo o vice-artilheiro da competição com 12 gols em 13 jogos. Na época, o Cruzeiro liderou o grupo que também contava com Internacional, Sportivo Luqueño e Olimpia. Posteriormente, passou por LDU e Alianza Lima.

Na grande decisão, a Raposa saiu na frente do River Plate com uma goleada por 4 a 1 em Belo Horizonte. No segundo jogo, os argentinos venceram por 2 a 1 e forçaram o desempate. Em Santiago, no Chile, o Cruzeiro voltou a vencer, desta vez por 3 a 2, com gols de Nelinho, Eduardo e Joãozinho.

Confira estatísticas de Jairzinho pelo Cruzeiro