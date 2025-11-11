Presente nas quartas de final da Kings League, Gabigol gerou grande repercussão entre torcedores do Cruzeiro e do Atlético Mineiro ao apontar que acredita que a equipe alvinegra será campeã da Sul-Americana 2025.

— Nós passamos na Copa do Brasil, mas os caras (Atlético-MG) ganharam o Campeonato Mineiro, né? E acho que vão ganhar a Sul-Americana também - disse o atacante do Cruzeiro.

Apesar da fala ter dividido opiniões e ter chamado atenção da equipe rival, foram muitos os torcedores do Cruzeiro que saíram em defesa de Gabigol.

Gabigol crava Cruzeiro campeão da Copa do Brasil

Em entrevistas rápidas durante o evento, o atacante também comentou sobre a situação delicada do Santos, clube que o revelou. Para Gabigol, apesar da distância, o Cruzeiro ainda segue na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e o Peixe não será rebaixado.

— Santos não vai cair, Flamengo campeão da Libertadores, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, e no Brasileirão estamos na briga - afirmou Gabigol.

A disputa pelo título do Brasileirão Série A 2025 está acirrada, especialmente entre Palmeiras e Flamengo, que lideram a tabela com pontuações iguais, separados pela vitória a mais que o alviverde carrega. O Cruzeiro segue de perto, mas com uma desvantagem relevante de pontos (4) e um jogo a mais disputado.

Atacante Gabigol em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Gabriel Barbosa demonstra confiança e torce pelo Santos

Gabigol, que neste ano se transferiu para o Cruzeiro, segue mostrando que, mesmo de longe e em eventos como a Kings League, seu carinho pelo Santos fala mais alto. A torcida do Peixe certamente recebe bem a confiança de um de seus maiores ídolos: A Furia FC, time de Neymar e Chris Guedes, se classificou para as semifinais do campeonato organizado por Piqué.

A confiança do ídolo santista é tamanha que ele também deu seu palpite para o difícil confronto do Alvinegro contra o Palmeiras. Ignorando a antiga rivalidade dos tempos de Flamengo (e agora no Cruzeiro), Gabigol apostou todas as fichas no fator casa.

— O peixão vai ganhar agora do Palmeiras lá na Vila — cravou.

