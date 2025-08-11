Leonardo Jardim garante: ‘Agora já sou cruzeirense’

Na entrevista coletiva após a derrota do Cruzeiro para o Santos, neste domingo (10), por 2 a 1, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Leonardo Jardim foi questionado sobre a declaração que deu após o jogo contra o CRB, quinta-feira (7), em Maceió, de que não pretendia trabalhar no Brasil por muito mais tempo, por causa das longas viagens. O treinador reclamou da repercussão da sua fala e aproveitou para declarar paixão pelo Cruzeiro.

- As pessoas e, às vezes, a mídia tem que ter alguma atenção no que falamos. O Brasil não é só um país. É um continente. E é cansativo. Com certeza, é diferente de outros centros. No Catar, sequer pegava avião. Ia de ônibus, de carro, jogava fora e, em 30, 40 minutos, voltava para casa. É uma realidade diferente. Em Portugal, que não era tão pequeno quanto o Catar, tinha uma viagem de avião por ano. O resto era quase tudo de ônibus – comparou Leonardo Jardim.

- Vim para o Brasil para usufruir esse apaixonante futebol brasileiro. Vim para o Brasil para ter essa sensação de trabalhar no futebol brasileiro, que era um objetivo próprio. Mas já disse publicamente que não quero treinar até os 80 anos. Não sou mais uma criança. Estou no futebol há quase 30 anos, adoro o futebol, tenho compromisso, minha vida familiar, toda minha estrutura é 100% no futebol. Não aceito futebol a 50% por cento – disse o técnico do Cruzeiro.

Leonardo Jardim afirma estar 100% dedicado ao Cruzeiro

Leonardo Jardim garantiu que não vai dirigir outro clube no Brasil e afirmou que pode até encerrar a carreira quando deixar a Toca da Raposa:

- A verdadeira notícia é que, no Brasil, só vou treinar no Cruzeiro. Não vou treinar outro clube no Brasil. E não sei se vou treinar mais algum clube depois do Cruzeiro. Ou vou para alguma seleção ou fazer outra coisa qualquer. No momento, estou imbuído 100% no Cruzeiro. Tenho contrato, mas minha relação com o Pedrinho (Pedro Lourenço, dono da SAF) é mais do que por contrato. Com certeza, os torcedores sabem que não estou a 80%, 90%, mas a 100% no processo do Cruzeiro e sou agora já cruzeirense, porque algo que gosto no futebol é que vou à Grécia e sou Olympiakos, vou ao Catar e sou Al-Rayyan, vou à França e sou Monaco. E agora no Brasil, sou Cruzeiro e não vou treinar nenhum outro clube.