Cruzeiro derrota Banfield por 1 a 0, com gol de Matheus Pereira

O Cruzeiro derrotou o Banfield por 1 a 0, neste domingo (6), na segunda partida pela Vitória Cup, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Diferentemente da derrota para o Defensa y Justicia, na quinta-feira (3), o técnico Leonardo Jardim escalou a equipe titular desde o início - a única alteração foi o atacante Marquinhos no lugar de Wanderson, que reclamava de dores musculares.

O gol do Cruzeiro foi marcado por Matheus Pereira, ainda no primeiro tempo. Com o tempo bom, o gramado estava melhor, assim como a presença de público. Na outra partida deste domingo (6), pelo torneio, o Defensa y Justicia derrotou a Desportiva Ferroviária por 2 a 1, de virada, no Estádio Engenheiro Araripe, também em Cariacica (ES).

Veja o gol de Matheus Pereira na vitória do Cruzeiro

Na maior parte do primeiro tempo, o jogo foi muito truncado, com poucas chances de gol e jogadas mais ríspidas - o árbitro mostrou dois cartões amarelos para cada lado. Depois de finalizações de Matheus Pereira e Kaio Jorge, o Cruzeiro teve a primeira oportunidade de marcar aos 27 minutos, com Lucas Silva arriscando da intermediária. Sanguinetti espalmou por cima do gol. O zagueiro Fabrício Bruno também tentou aos 37 minutos, de cabeça, e o goleiro argentino defendeu parcialmente.

O primeiro gol do Cruzeiro saiu aos 38 minutos. Lucas Silva levantou na área, Fabrício Bruno escorou de cabeça, Kaio Jorge tentou também de cabeça e Matheus Pereira se atirou na bola para completar no canto esquerdo de Sanguinetti. O segundo quase saiu aos 44 minutos, com Marquinhos, após jogada de Matheus Pereira com Kaio Jorge. Sanguinetti ainda defendeu chutes de Lucas Silva e Christian.

Lateral William foi titular do Cruzeiro no jogo contra o Banfield (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro voltou para o segundo tempo num ritmo mais lento. Aos 18 minutos, Leonardo Jardim fez as primeiras alterações, colocando em campo Gabigol, Fagner e Bolasie. Mas o desempenho continuou o mesmo.

O Banfield teve mais posse de bola e quase empatou aos 32 minutos, quando Oviedo cruzou da esquerda e a bola passou pela área e bateu no pé da trave esquerda de Cássio. Aos 44 minutos, Bolasie quase fez o segundo, em chute da intermediária.

Cruzeiro volta ao Brasileirão domingo (13), contra o Grêmio, no Mineirão

Os jogadores do Cruzeiro retornam a Belo Horizonte após a partida, e o técnico Leonardo Jardim tem uma semana de preparação final para o retorno ao Campeonato Brasileiro, na partida de domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 BANFIELD

VITÓRIA CUP

🗓️ Data e horário: domingo, 6 de julho de 2025, às 16h

📍 Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

🥅 Gol: Matheus Pereira (38'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: William, Lucas Romero, Matheus Pereira, Bolasie (Cruzeiro), Gonzalo Ríos, López Garcia, Adoryan (Banfield)

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William (Kaique Kenji), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki (Kauã Prates); Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian (Fagner) e Matheus Pereira (Japa); Kaio Jorge (Gabigol) e Marquinhos (Bolasie).

BANFIELD (Técnico: Pedro Troglio)

Sanguinetti, Alfaro (Iribarren), Oviedo, Sergio Vittor e Abraham (Daniele); Martín Río (Lautaro Ríos), Esquivel (Vega), López Garcia (Gonzalo Ríos) e Adoryan (Alaniz); Piñero (Perrotta) e Auzmendi.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

🚩 Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Adílson Gomes de Oliveira

4️⃣ Quarto árbitro: Rafael Lourenço de Oliveira