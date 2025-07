Zagueiro destaca intensidade demonstrada pelo Cruzeiro na Vitória Cup

O zagueiro do Cruzeiro, Fabrício Bruno, demonstrou-se satisfeito com o desempenho da equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Banfield, neste domingo (6), pela Vitória Cup, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Nem tanto pelo resultado em si, mas pela atitude da equipe, que, no domingo (13), volta a disputar o Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada.

- A gente tem que ter uma análise fria e melhor, sem dúvida nenhuma, na volta, quando voltar a competir domingo (13). Mas a gente deixou claro que não era para voltar apenas no domingo. Já era para voltar ao nível de intensidade que demonstramos nos jogos anteriores. E acho que, visto que o campo não tinha as melhores condições para apresentar o nosso futebol, a nível de competitividade e de intensidade, sem dúvida nenhuma, a gente competiu e é o que de melhor aconteceu – afirmou Fabrício Bruno.

O zagueiro do Cruzeiro destacou que essa é a principal característica da equipe, que, nas primeiras 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, conquistou 12 pontos e chegou à vice-liderança, com a mesma pontuação do líder Flamengo.

- Desde que emendamos a sequência de 12 jogos oficias sem perder, essa foi a nossa marca: uma intensidade muito forte. É um time muito competitivo, muito aguerrido, em que todo mundo se ajuda. Então, a partir de conseguirmos desenvolver esse trabalho, é muito difícil ganhar da gente, pela competitividade que a gente entrega – avalia Fabrício Bruno.

Outro ponto destacado pelo zagueiro do Cruzeiro é a qualidade do banco de reservas. Nos dois jogos pela Vitória Cup, todos tiveram oportunidade de jogar, com exceção do goleiro Otávio, do volante Murilo Rhikman e do meia Rodriguinho.

- Quem vem do banco também entrega essa competitividade, esse tipo de força física, e, junto com a nossa qualidade, acaba sobressaindo – disse.

Zagueiro do Cruzeiro agradece apoio do torcedor no Espírito Santo

Fabrício Bruno também agradeceu o apoio que o Cruzeiro recebeu da torcida no Espírito Santo nesses últimos dias:

- É importante nós virmos ao Espírito Santo. Sou muito grato pelo carinho que o torcedor nos ofereceu, fomos muito bem recebidos aqui, sem dúvida nenhuma. Agradeço pela presença e o apoio que o torcedor nos deu – afirmou o zagueiro.

Torcida do Cruzeiro no Kleber Andrade (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os jogadores do Cruzeiro retornam a Belo Horizonte ainda neste domingo (6) e ficam de folga nesta segunda-feira (7). A reapresentação na Toca da Raposa será na tarde de terça-feira (8), quando o técnico Leonardo Jardim inicia os últimos preparativos para o retorno ao Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, domingo (13), no Mineirão.