Santos, Grêmio e Cruzeiro avançam às oitavas de final; veja os resultados do dia na Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 está em sua fase de mata-mata e, durante esta quarta-feira (14), várias equipes entraram em campo para mais uma rodada decisiva válida pela terceira fase do principal torneio de base do país. Santos, Grêmio e Cruzeiro se classificaram. Confira abaixo os resultados da Copinha.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Santos está nas oitavas de final da Copinha! O Peixe venceu a Ferroviária por 4 a 1, em São Carlos (SP), e agora vai encarar o Cruzeiro na próxima fase do torneio. O Alvinegro marcou três gols ainda no primeiro tempo, com Mateus Xavier, Pedro Assis e Nadson. Na etapa final, Kenay fez mais um, enquanto Nícolas fez o gol de honra da Locomotiva. Leia mais.

O Cruzeiro segue com 100% de aproveitamento na Copinha 2026. A equipe comandada por Mairon César bateu a Ponte Preta por 3 a 0 e garantiu sua vaga nas oitavas de final, com gols de Gustavo Zago, Pablo e Miguel. Leia mais.

continua após a publicidade

O Grêmio venceu a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP), e se classificou às oitavas de final . Luciano (contra) fez o gol do Tricolor no fim do primeiro tempo. Leia mais.

Veja outros resultados da Copinha:

Mirassol 2 x 0 América-RN

Ceará 3 x 1 Grêmio Prudente

XV de Jaú 1 x 0 Guarani

Atlético-PI 0 (4) x (3) 0 América-MG

Botafogo-SP 0 (3) x (4) 0 Guanabara City-GO