Cruzeiro e Mirassol defendem sequências positivas no Estádio Maião
Raposa não leva gol como visitante há seis rodadas, e paulistas estão invictos em casa
- Matéria
- Mais Notícias
Cruzeiro e Mirassol se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 20h, em Mirassol (SP), pela 20ª rodada do Brasileirão, defendendo, cada um, uma sequência positiva própria na competição. Enquanto a Raposa não sofre gol fora de casa há seis rodadas, a equipe paulista ainda não perdeu no Estádio Maião, neste Brasileirão. Apenas o empate por 0 a 0 mantém esse bom retrospecto das duas equipes.
Relacionadas
- Cruzeiro
Cruzeiro: Gabigol confirma que futuro está ligado ao futebol feminino
Cruzeiro17/08/2025
- Onde Assistir
Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações de jogo pelo Brasileiro
Onde Assistir17/08/2025
- Cruzeiro
Cruzeiro terá seis mudanças em relação ao primeiro jogo contra o Mirassol
Cruzeiro16/08/2025
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
O Cruzeiro, do técnico Leonardo Jardim, tem a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 13 gols sofridos. Desses, somente cinco foram como visitante, o último na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, em 20 de abril, pela quinta rodada. Nos seis jogos seguintes fora de casa, a equipe celeste conseguiu quatro vitórias e dois empates.
Veja os jogos fora de casa em que a Raposa não sofreu gol neste Brasileirão:
- 4 x 0 Sport, Ilha do Retiro, 11/5
- 2 x 0 Fortaleza, Castelão, 25/5
- 0 x 0 Vitória, Barradão, 12/6
- 2 x 0 Fluminense, Maracanã, 17/7
- 0 x 0 Corinthians, Neo Química Arena, 23/7
- 2 x 0 Botafogo, Nilton Santos, 3/8
O Mirassol surpreendeu no turno, ao terminar em sexto lugar, com 28 pontos – a equipe paulista tem dois jogos adiados, contra Botafogo, fora de casa, e Fluminense, no Maião. Nas oito partidas que disputou como mandante, a equipe do técnico Rafael Guanaes conseguiu cinco vitórias e três empates.
Veja os jogos que o Mirassol disputou no Estádio Maião, neste Brasileirão:
- 1 x 1 Fortaleza, 2ª rodada, 6/4
- 4 x 1 Grêmio, 4ª rodada, 16/4
- 2 x 2 Atlético-MG, 6ª rodada, 26/4
- 2 x 1 Corinthians, 8ª rodada, 10/5
- 1 x 0 Sport, 11ª rodada, 1º/6
- 3 x 0 Santos, 15ª rodada, 19/7
- 1 x 1 Vitória, 17ª rodada, 26/7
- 3 x 2 Vasco, 18ª rodada, 2/8
No turno, pela primeira rodada do Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Mirassol por 2 a 1, no Mineirão, em 29 de março.
➡️Mirassol x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações
Cruzeiro e Mirassol têm desfalques para a partida desta segunda-feira (18)
Para o jogo desta segunda-feira (18), as duas equipes têm desfalques. No time da casa, o técnico Rafael Guanaes não terá o zagueiro João Victor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
No Cruzeiro, Leonardo Jardim não terá quatro titulares: o lateral-direito William, afastado para recuperar-se de pancada no quadril (o reserva imediato Fagner está se recuperando de fratura na perna direita), e três suspensos por cartão amarelo: o lateral-esquerdo Kaiki, o volante Lucas Romero e o meia Christian.
- Matéria
- Mais Notícias