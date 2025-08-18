Cruzeiro e Mirassol defendem sequências positivas no Estádio Maião

Cruzeiro e Mirassol se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 20h, em Mirassol (SP), pela 20ª rodada do Brasileirão, defendendo, cada um, uma sequência positiva própria na competição. Enquanto a Raposa não sofre gol fora de casa há seis rodadas, a equipe paulista ainda não perdeu no Estádio Maião, neste Brasileirão. Apenas o empate por 0 a 0 mantém esse bom retrospecto das duas equipes.

O Cruzeiro, do técnico Leonardo Jardim, tem a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 13 gols sofridos. Desses, somente cinco foram como visitante, o último na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, em 20 de abril, pela quinta rodada. Nos seis jogos seguintes fora de casa, a equipe celeste conseguiu quatro vitórias e dois empates.

Veja os jogos fora de casa em que a Raposa não sofreu gol neste Brasileirão:

4 x 0 Sport, Ilha do Retiro, 11/5

2 x 0 Fortaleza, Castelão, 25/5

0 x 0 Vitória, Barradão, 12/6

2 x 0 Fluminense, Maracanã, 17/7

0 x 0 Corinthians, Neo Química Arena, 23/7

2 x 0 Botafogo, Nilton Santos, 3/8

O Mirassol surpreendeu no turno, ao terminar em sexto lugar, com 28 pontos – a equipe paulista tem dois jogos adiados, contra Botafogo, fora de casa, e Fluminense, no Maião. Nas oito partidas que disputou como mandante, a equipe do técnico Rafael Guanaes conseguiu cinco vitórias e três empates.

Veja os jogos que o Mirassol disputou no Estádio Maião, neste Brasileirão:

1 x 1 Fortaleza, 2ª rodada, 6/4

4 x 1 Grêmio, 4ª rodada, 16/4

2 x 2 Atlético-MG, 6ª rodada, 26/4

2 x 1 Corinthians, 8ª rodada, 10/5

1 x 0 Sport, 11ª rodada, 1º/6

3 x 0 Santos, 15ª rodada, 19/7

1 x 1 Vitória, 17ª rodada, 26/7

3 x 2 Vasco, 18ª rodada, 2/8

No último jogo em casa, Mirassol derrotou o Vasco por 3 a 2, dia 2 (Foto: JP Pinheiro / Agência Mirassol)

No turno, pela primeira rodada do Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Mirassol por 2 a 1, no Mineirão, em 29 de março.

➡️Mirassol x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

Cruzeiro e Mirassol têm desfalques para a partida desta segunda-feira (18)

Para o jogo desta segunda-feira (18), as duas equipes têm desfalques. No time da casa, o técnico Rafael Guanaes não terá o zagueiro João Victor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No Cruzeiro, Leonardo Jardim não terá quatro titulares: o lateral-direito William, afastado para recuperar-se de pancada no quadril (o reserva imediato Fagner está se recuperando de fratura na perna direita), e três suspensos por cartão amarelo: o lateral-esquerdo Kaiki, o volante Lucas Romero e o meia Christian.