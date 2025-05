Ingressos esgotados para clássico Cruzeiro x Atlético-MG

A torcida do Cruzeiro esgotou os ingressos para o clássico contra o Atlético-MG, domingo (18), às 20h30, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O clube divulgou, na tarde desta sexta-feira (16), que todos os 61.312 colocados à venda já haviam sido adquiridos pelos torcedores do clube. Apenas a torcida do Cruzeiro terá acesso ao estádio neste domingo (18).

Mesmo com todos os ingressos vendidos, o recorde do novo Mineirão não poderá ser batido. O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, em 10 de agosto de 2024, pelo Campeonato Brasileiro, que terminou 0 a 0, teve público de 61.583 torcedores, também somente cruzeirenses.

O Cruzeiro também alertou aos torcedores que não conseguiram ingressos que bilhetes de compras não concluídas podem, após atualizações, voltar ao sistema até domingo (18) e avisou que ainda há gratuidades disponíveis para serem resgatadas. A retirada da gratuidade atende a Lei nº 11.687, de 26 de abril de 2024, que dispõe sobre o acesso gratuito para menor de 12 anos, acompanhado do pai ou responsável legal.

A venda de ingressos para o clássico Cruzeiro x Atlético-MG começou no domingo (11) à noite para sócios torcedores. A venda para os demais torcedores teve início na segunda-feira (12) à noite.

Público de domingo (18) deve ser maior que o do clássico de fevereiro, pelo Mineiro

Se todos os ingressos da venda antecipada foram realmente usados no domingo (18), a partida vai registrar o maior público do Cruzeiro na temporada. A marca está justamente com o clássico pelo Campeonato Mineiro, quando 60.834 cruzeirenses foram ao Mineirão, em 9 de fevereiro.

Curiosamente, na quarta-feira (14), na vitória sobre o Palestino por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana, foi registrado o menor público do Cruzeiro na temporada. Foram apenas 9.698 torcedores presentes no Mineirão.