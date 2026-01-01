Além da busca por reforços, o Cruzeiro começa a temporada de 2026 com negociações para manter alguns jogadores de seu elenco. O principal caso é o de Matheus Pereira, que já conversa com a diretoria sobre seu futuro há alguns meses.

A situação do camisa 10 já foi até mesmo exposta publicamente pelo vice-presidente de futebol da Raposa, Pedro Junio, após a Copa do Brasil. Desde então, os mineiros seguiram nas tratativas com o atleta e seu staff, evoluindo em questões de tempo de contrato e também sobre salário.

O contrato de Matheus Pereira com o Cruzeiro vai até o fim de junho. Sendo assim, ele pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe a partir desta quinta-feira. Entretanto, não há temor quanto ao jogador na Toca da Raposa II, uma vez que ele sequer abriu conversas com outras equipes.

Quais outros jogadores do Cruzeiro também estão em fim de contrato?

Mais a frente em 2026, os vínculos de William e Villalba também irão se encerrar. Por conta disso, caso não queira perdê-los, o Cruzeiro deve correr porque no meio do ano, ambos podem assinar um pré-contrato com outro clube.

No caso do argentino, seu status tende a mudar na equipe nesta temporada. Titular absoluto em 2025 ao lado de Fabrício Bruno, ele terá que disputar sua vaga neste ano, uma vez que a Raposa busca outro nome para a zaga.

Enquanto isso, William, que viveu altos e baixos na temporada, tem uma situação mais indefinida. O Cruzeiro também busca uma contratação para a lateral-direita, e também tenta manter Fagner.

Além deles, Luis Sinisterra também tem contrato apenas até o meio de 2026. No entanto, a situação do colombiano é muito mais simples, uma vez que o empréstimo junto ao Bournemouth conta com uma opção de compra.

Jogadores em fim de contrato no Cruzeiro em 2026