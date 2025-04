Técnico do Cruzeiro destaca espírito coletivo da equipe

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após a vitória sobre o Vasco por 1 a 0, em Uberlândia (MG), neste domingo (27), pelo Brasileirão, não quis destacar a atuação do goleiro Cássio, assim como já havia feito após a derrota para o Palestino, quinta-feira (24), pela Copa Sul-Americana, no Chile. O treinador preferiu ressaltar a qualidade de todo o grupo.

- Ganhamos todos, perdemos todos. O erro de um é o erro de todos. Assim que entendo o futebol. A mídia, às vezes, necessita de crucificar alguém, crucificar algum jogador, crucificar um treinador, crucificar um clube. Como treinador não sou assim. A minha vida diz que ganhamos todos e perdemos todos e temos de estar imbuídos de um só espírito para mostrar jogos como esse – afirmou Leonardo Jardim.

O técnico do Cruzeiro, mais uma vez, destacou a intensidade e a entrega dos jogadores:

-Vimos o Lucas (Silva) no fim do jogo e outros que deram o máximo em prol do Cruzeiro. Acho que isso tem de fazer os torcedores do Cruzeiro felizes, porque temos uma equipe, estamos a formar uma equipe, passo a passo, que sabe suar a camisa. Isso é fundamental para mim como treinador.

Leonardo Jardim afirmou ter confiança em todos os jogadores do Cruzeiro, por isso vez as mudanças com tranquilidade:

- Todos os jogadores que estão no plantel do Cruzeiro têm a obrigação, porque estão aqui e foram selecionados para vir para cá, de competir e jogar no mais alto nível. Por isso, quando troco, como troquei na Sul-Americana, não para enfraquecer a equipe. Troquei para ganhar o jogo, mas não fomos competentes, porque acredito que o elenco tem de ter essa qualidade. Porque ninguém está no Cruzeiro por favor, mas por mérito próprio, e têm capacidade de jogar qualquer jogo.

Baixa estatura da equipe é preocupação para técnico do Cruzeiro

Sobre o jogo, Leonardo Jardim revelou que teve preocupação com as jogadas aéreas e cruzamentos do Vasco:

- É uma equipe que joga muito pela beirada e normalmente vão três jogadores para sair o cruzamento. Tem o ponta de lança mais forte no jogo aéreo do Campeonato Brasileiro. Tentamos controlar esse jogo e procurar alguns espaços entre linhas. Nossa equipe jogou o que jogou, conseguimos igualar alguns duelos, porque temos algumas dificuldades em termos físicos, uma equipe de estatura baixa, que tem dificuldade defensiva em bolas paradas. Com a entrada de Bolasie, Janderson e Edu (Eduardo), tentamos equilibrar a equipe em termos de altura e acabamos por atingir o objetivo, que era segurar o resultado – afirmou o técnico do Cruzeiro.