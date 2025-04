Cássio chora e desabafa após vitória do Cruzeiro sobre o Vasco

Muito criticado nas duas partidas anteriores do Cruzeiro, o goleiro Cássio não segurou as lágrimas ao final da vitória sobre o Vasco por 1 a 0, neste domingo (27), no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com três grandes defesas, ele foi responsável direto pela conquista dos três pontos que levaram a Raposa ao G4 da competição.

- Primeiro, glória a Deus por tudo! Deus nos dá força nos momentos mais difíceis. Agradecer minha esposa, minha família, ao Robertinho (preparador de goleiros do Cruzeiro)... A gente é ser humano, a gente erra, a gente acerta… A gente vive um momento em que as pessoas estão mais preocupados em dar pedrada na gente, não em ser vencedor, e sim tentar humilhar e desrespeitar as pessoas. Acho muito difícil isso mudar. O ser humano está ficando doente. Esse choro é que tenho de agradecer a todo mundo do Cruzeiro, a gente está junto, lógico, e feliz com a vitória. O Cruzeiro deu uma resposta boa, porque tem time de homens, de gente comprometida – desabafou o goleiro Cássio, na saída do campo.

Na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, domingo (20), pelo Brasileiro, Cássio errou ao dar um chutão para frente no lance que originou o gol adversário. E diante do Palestino, pela Sul-Americana, ele errou na saída de gol ao tentar cortar um cruzamento, no lance do segundo gol do time chileno.

- Nesse momento, a gente vê quem está junto, quem são os amigos de verdade e, graças a Deus, agradecer minha esposa, meus filhos, estão sempre junto. Feliz também com a vitória, com a torcida do Cruzeiro, que estava bem chateada com a última derrota, e essa vitória é para eles também porque eles merecem. Agradecer todo mundo que veio aqui e nos apoiou.

Para goleiro Cássio, as críticas fazem parte do futebol, mas estão muito exageradas

Cássio voltou a falar que acha que as críticas estão exageradas no momento:

- A crítica faz parte. Com muitas críticas que eu recebi, eu evolui como pessoa, como ser humano, como atleta principalmente. Mas, às vezes, está passando dos limites. A gente está mais preocupado que dê alguma coisa errada, para xingar, humilhar e desrespeitar as pessoas, em vez de torcer para que dê certo. Não só no futebol, mas na vida. Mas feliz pela vitória, que a gente possa dar sequência positiva. Estou aqui para ajudar o Cruzeiro e tenho certeza que vou conseguir isso – completou o goleiro.