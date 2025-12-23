Gabigol no Santos? Confira estatísticas do atacante pelo Cruzeiro

Após uma temporada abaixo do que se esperava, Gabigol pode deixar o Cruzeiro em breve. Neste ano, o jogador teve sua segunda menor minutagem no futebol brasileiro desde a temporada de 2013, quando começou sua carreira no Santos.

continua após a publicidade

Em 2025, Gabigol disputou 49 partidas pela Raposa, sendo apenas 23 delas como titular. Com isso, somou apenas 2.282 minutos em campo pela equipe mineira segundo dados do Sofascore.

A temporada só não foi pior no quesito tempo em campo do que a de 2024, quando perdeu espaço com Tite no Flamengo e jogou por 1.472 minutos.

Estatísticas de Gabigol pelo Cruzeiro

Nesta temporada, Gabigol marcou 13 gols e deu quatro assistências, tendo uma das melhores médias de minutos para participar de um gol do Brasil (136 minutos). Além disso, finalizou em média 1.9 vezes nos jogos que atuou, com 0.9 delas na direção da baliza.

continua após a publicidade

Recentemente, o jogador chamou atenção para o seu bom aproveitamento no curto espaço de tempo que teve em campo, destacando que seus números foram melhores que os de Vitor Roque e Hulk.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

— Ontem saiu uma matéria, que mandei para meus amigos, e mostrei para eles que fui mais eficaz (na temporada) que o Hulk e o Vitor Roque. Em questão de minutos. Espero ter mais minutos. Tive 18 ou 17 participações em gols. Não tendo uma sequência de jogos — disse o atacante.

continua após a publicidade

Nesta temporada, o camisa 9 celeste marcou em média um gol a cada 178 minutos. A média realmente é melhor que a dos rivais de Atlético-MG e Palmeiras. O alvinegro precisou de 216 minutos para marcar, enquanto o alviverde necessitou de 209.

Atacante Gabigol, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Gabigol pelo Cruzeiro em 2025

49 jogos (23 titular) 13 gols 4 assistências 136 minutos para participar de gol 1.9 finalizações por jogo (0.9 no gol) 36% de conversão em grandes chances 7.0 finalizações para marcar 0.5 passes decisivos por jogo 0.4 dribles certos por jogo 51% de eficiência nos duelos 0.5 faltas sofridas por jogo

Negociações do Santos por Gabigol

O Santos deu um passo concreto para reforçar seu ataque para 2026. O Peixe trabalha para concluir a chegada de Gabigol na temporada que vem. As tratativas entre o Santos e a diretoria do Cruzeiro evoluíram para um possível empréstimo do atacante até o fim de 2026, com os clubes dividindo igualmente os salários do jogador.

O Santos comunicou ao time mineiro que não pode assumir 100% dos vencimentos do camisa 9, que aos 29 anos ainda tem dois anos e meio de vínculo com a Raposa e resiste a qualquer redução financeira. Assim, a proposta de cessão temporária, com cada lado arcando com 50% dos pagamentos, surge como a alternativa mais viável no momento.

O cenário favorece a operação. No Cruzeiro, Gabigol enfrenta desgaste com a torcida após desperdiçar um pênalti decisivo na semifinal da Copa do Brasil, o que levou à eliminação do time e resultou em pichações com críticas ao jogador no muro da Toca da Raposa I. Além disso, a chegada do técnico Tite para 2026 reacende atritos passados: os dois protagonizaram desavenças na Seleção Brasileira e no Flamengo entre 2023 e 2024, o que pode complicar a permanência do centroavante em Belo Horizonte.