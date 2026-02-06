Kaio Jorge faz pedido à torcida do Cruzeiro e analisa diferenças entre Tite e Jardim

O Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para o Coritiba na última quinta-feira (5) e viu a pressão aumentar na Toca da Raposa. Após a partida, o atacante Kaio Jorge conversou com jornalistas na zona mista e fez um pedido à torcida celeste.

– Assim como o torcedor está irritado, eu também estou. Com calma, sei que estamos pegando ritmo. O torcedor tem o direito de se irritar, mas queria pedir um pouco de paciência, sei que em breve vamos dar a volta por cima – disse.

– A gente se cobrou bastante, somos jogadores de alto nível, ninguém quer perder. Temos que dar a volta por cima no domingo. Torcedor só vai confiar na gente quando tivermos futebol. A gente se cobra bastante, sabemos que não está legal. Jogadores de alto nível, nós nos cobramos para manter aquele nível para melhor – comentou Kaio Jorge.

Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além disso, o atacante também foi questionado sobre as diferenças de trabalhar com Tite e com Leonardo Jardim.

– São estilos de jogo diferentes, com o Jardim jogávamos em transição, agora queremos ficar mais com a bola. Os adversários também nos estudam, o que deixa mais difícil – analisou.

Cruzeiro x Coritiba

O Coritiba somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (5), ao bater o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. Os gols paranaenses foram marcados por Breno Lopes e Lavega, enquanto Matheus Pereira fez o cruzeirense. A última vitória do Coxa contra o Cabuloso em Belo Horizonte havia acontecido em 2004.

Lavega jogador do Coritiba comemora seu gol (Foto: Alessandra Torres/AGI/Gazeta Press)

Com o resultado, o Coxa somou seus primeiros três pontos e subiu para a 11ª posição na tabela. Do outro lado, a Raposa amarga a lanterna do Brasileirão, sem pontuar e com menos 5 gols de saldo.

