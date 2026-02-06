Torcedores do Cruzeiro mandam recado a Tite após derrota para o Coritiba

O Cruzeiro perdeu para o Coritiba por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (5), em jogo válido pela segunda rodada do disputado Campeonato Brasileiro. Depois da zebra em pleno Mineirão, muitos torcedores do Cabuloso mandaram alguns recados para o técnico Tite.

Os gols paranaenses foram marcados por Breno Lopes e Lavega, enquanto Matheus Pereira fez o cruzeirense. A última vitória do Coxa contra o Cabuloso em Belo Horizonte havia acontecido em 2004. A derrota do Cruzeiro para o Coritiba gerou vaias para o time ao final da partida.

Nas redes sociais, torcedores do Cruzeiro não pouparam críticas ao técnico Tite, que não começou nada bem sua passagem pelo time de Belo Horizonte. Veja os comentários abaixo:

Tite, técnico do Cruzeiro, contra o Coritiba (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Gazetta Press)

Veja críticas direcionadas a Tite

Como foi o jogo entre Cruzeiro e Coritiba

A partida começou com o Cruzeiro tomando conta da posse de bola e o Coritiba apostando nas jogadas em profundidade pela esquerda. Entretanto, os dois lados tinham dificuldade para finalizar as jogadas. Até que aos 18 minutos, William fez boa trama pela direita com Romero e Arroyo, e passou para Matheus Pereira driblar os defensores e chutar no canto esquerdo, sem chances para Pedro Morisco.

Quando o primeiro tempo parecia decidido, Lavega empatou. O Coxa construiu bem pela direita e Bruno Melo escorou inversão de bola pela esquerda para o camisa 7 apenas empurrar a bola para o fundo do gol em Cruzeiro x Coritiba.

Na volta dos vestiários, o Cruzeiro seguiu tomando conta da posse e pisando muito no campo de ataque. Mas em jogada de velocidade, o Coritiba virou. Pedro Morisco deu chutão na direção de Ronier, que dominou e se livrou de William, e lançou Breno Lopes. O atacante passou por Cássio e fez 2 a 1 em Cruzeiro x Coritiba. Após o lance, o lateral-direito da Raposa passou a ser vaiado pelos torcedores no Mineirão.

