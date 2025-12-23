Cruzeiro iguala Vasco em número de jogadores na seleção da Copa do Brasil

Apesar de não ter sido finalista da Copa do Brasil, o Cruzeiro emplacou dois jogadores na seleção da competição, mesmo número de atletas que o vice-campeão Vasco conseguiu colocar entre os 12 nomes.

Entre os cruz-maltinos, foram selecionados o meio-campista Nuno Moreira e o atacante Rayan. O camisa 77 foi inclusive um dos dois artilheiros da competição, com cinco gols.

Junto com ele, Kaio Jorge foi o outro artilheiro. Além de ser goleador da Copa do Brasil, o camisa 19 também foi o jogador com mais gols no Brasileirão, com 21 gols. Sendo assim, ele conquistou um feito inédito no Cruzeiro, ser artilheiro das duas equipes na mesma temporada.

Além do atacante celeste, o lateral-esquerdo Kaiki também foi escolhido para a seleção da competição. Ele esteve em campo nos oito jogos dos mineiros, com 12 interceptações, 34 recuperações de bola, três bloqueios, venceu 58% dos duelos aéreos e 63% dos terrestres.

Kaio Jorge e Kaiki, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja a seleção do campeonato da Copa do Brasil

Goleiro - Hugo Souza (Corinthians)

Lateral-direito - Matheuzinho (Corinthians)

Zagueiros - Gustavo Henrique (Corinthians) e André Ramalho (Corinthians)

Lateral-esquerdo - Kaiki (Cruzeiro)

Meias - Breno Bidon (Corinthians), Nuno Moreira (Vasco) e Memphis (Corinthians)

Atacantes - Rayan (Vasco), Yuri Alberto (Corinthians) e Kaio Jorge (Cruzeiro)

Treinador - Dorival Jr. (Corinthians)

Feito histórico de Kaio Jorge pelo Cruzeiro

Mesmo de férias desde o dia 15 de dezembro, Kaio Jorge bateu mais uma marca em seu mágico ano de 2025. Como Rayan não marcou nenhum gol na final da Copa do Brasil, no último domingo (21), o vascaíno ficou empatado na artilharia da competição com o camisa 19 do Cruzeiro.

Anteriormente, o atacante celeste havia garantido a artilharia do Campeonato Brasileiro, com 21 gols marcados. No torneio mata-mata, balançou as redes cinco vezes, mesmo parando nas semifinais.

Com isso, o artilheiro celeste foi o quarto a conquistar um feito no futebol brasileiro: ser artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil no mesmo ano.