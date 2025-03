Cruzeiro: Wanderson garante jogar da maneira que o técnico quiser

O atacante Wanderson, contratado pelo Cruzeiro junto ao Internacional, garante estar à disposição do técnico Leonardo Jardim para exercer qualquer função no ataque da equipe. O jogador, que assinou contrato por três temporadas, foi apresentado oficialmente pelo clube na tarde desta sexta-feira (7), na Toca da Raposa.

- Já tive de me adaptar a vários opções de jogo, de acordo com o treinador. Tem treinador que gosta de ponta no um contra um, outros que fazem infiltração nas costas do adversário, outros que joguem mais por dentro. Minha característica é um por um, com velocidade, mas, no que o professor precisar, estou disposto a fazer, me adaptando ao grupo – afirmou o jogador de 30 anos.

Wanderson também disse que não tem preferência por um lado do campo:

- Nos últimos anos, tenho atuado mais pela esquerda, mas não tenho preferência de lado. Claro que pela esquerda fica mais fácil, por ser destro, conseguir entrar e chutar. Na direita, viro mais aquele jogador de assistência. Mas consigo agregar nos dois lados – comentou o atacante.

A contratação de Wanderson foi feita após o técnico Leonardo Jardim perceber uma carência no grupo do Cruzeiro. O atacante falou dessa responsabilidade e prometeu ajudar a equipe também na parte defensiva:

- Antes de vir, procurei entender o que o treinador queria e espera de mim. Sou jogador de velocidade e intensidade. Na parte defensiva, também me esforço muito para fazer. No futebol europeu, isto é cobrado do jogador, mesmo sendo atacante: saber defender e ajudar os jogadores que estão na parte de trás – disse.

Wanderson, filho do ex-atacante Wamberto, construiu a carreira na Europa. Depois de atuar na base do Ajax, da Holanda, passou por Beerschot e Lierse, da Bélgica, Getafe, da Espanha, Red Bull Salzburg, da Áustria, e Krasnodar, da Rússia, de onde foi para o Internacional em 2022, depois do início da guerra com a Ucrânia.

Wanderson quer aproveitar o período de treinos para se encaixar na equipe

Neste sábado (8), o Cruzeiro faz jogo-treino na Toca da Raposa, contra o Boston City, equipe de Manhuaçu (MG), que disputa a terceira divisão mineira. Wanderson espera aproveitar o período de treinos até a estreia no Brasileiro, no fim do mês, contra o Mirassol, no Mineirão, para se encaixar no esquema do técnico Leonardo Jardim:

- O mais importante agora é observar nosso elenco, o que a gente precisa trabalhar, que é o que o treinador está passando para a gente. Tem muita coisa que precisa melhorar, além de entender a forma de trabalhar de treinador. Mais jogos vão ser necessários para a gente se enturmar. Acho que é muito importante conseguir jogar vários amistoso para se encaixar dentro de campo. O grupo é muito novo, jogadores chegaram recentemente, e a adaptação nem sempre é fácil. Mas, pelo que convivi nesses dias, vi que esse grupo vai longe.