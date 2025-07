Cruzeiro x CRB: comentarista de arbitragem dá veredito em decisão de Edina Alves

Cruzeiro e CRB protagonizaram um empate sem gols, nesta quarta-feira (30), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No confronto, a torcida celeste reclamou de um possível pênalti não marcado pela arbitragem. A situação gerou críticas a arbitra Edina Alves.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Apesar da manifestação da torcida, a comentarista Ana Paula Oliveira concordou com a decisão da arbitragem. Durante a transmissão da partida, pela Amazon Prime, a ex-árbitra analisou que o contato nas costas de Kaio Jorge, no lance, não foi faltoso.

- Teve reclamação, mas eu estou com a Edina. O Kaio Jorge vai para a disputa, há uma contato nas costas, mas não foi faltoso, foi disputa normal por espaço, segue o jogo. E tanto segue o jogo que o VAR chegou e não interferiu - disse Ana Paula Oliveira.

O lance polêmico

A polêmica aconteceu aos 15 minutos da primeira etapa. Na ocasião, Gabigol achou um passe preciso para Kaio Jorge, que se projetava para a área adversária. Ao dominar a bola, o camisa 19 sofreu um empurrão por trás de um atleta do CRB.

A árbitra em campo não marcou a penalidade. O VAR também não entrou em ação para aconselhar uma revisão do lance à beira do campo. Dentro das quatro linhas, jogadores do Cruzeiro reclamaram de forma acintosa da marcação.

Como foi Cruzeiro x CRB?

Apesar da pressão e do maior domínio do jogo, o Cruzeiro não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Logo aos 5 minutos, Kaio Jorge perdeu boa chance, ao não alcançar a bola cruzada na área. Na sequência, Eduardo tentou por cobertura, mas errou.

O CRB não se limitou a defender e, aos 12 minutos, Thiaguinho obrigou o goleiro Cássio a rebater uma bola, num chute forte. O time celeste continuou criando chances de marcar. Aos 20 minutos, Gabigol chutou de longe, e a bola resvalou na trave direita de Matheus Albino. Ainda no primeiro tempo, Wanderson, duas vezes, e Kaiki finalizaram com perigo.

Para o segundo tempo, o Cruzeiro voltou com Matheus Pereira no lugar de Wanderson. Logo aos 2 minutos, Fagner arriscou de fora da área, e o goleiro da CRB desviou para fora. A equipe celeste continuou criando chances, mas parando no goleiro Matheus Albino. Aos 25 minutos, Fagner caiu na área, e a árbitra Edina Alves marcou pênalti. O VAR, no entanto, a chamou e ela voltou atrás na marcação.

Gabigol e Bolasie também tentaram marcar, mas o goleiro Matheus Albino garantiu o empate para o CRB.