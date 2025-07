Cruzeiro para na defesa do CRB e fica no 0 a 0 no Mineirão

O Cruzeiro pressionou muito mas não conseguiu sair do 0 a 0 com o CRB, nesta quarta-feira (30), no Mineirão, no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O goleiro Matheus Albino estava numa noite feliz e garantiu o empate para a equipe alagoana. No jogo de volta, em Maceió, na quarta-feira (7), nova igualdade no placar, por qualquer quantidade de gols, leva a definição da vaga nas quartas de final para os pênaltis.

Essa foi a terceira partida seguida sem vitória do Cruzeiro, que vinha de derrota por 2 a 1 para o Ceará, no Mineirão, e empate por 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Desde abril, a Raposa não atingia uma sequência igual de jejum de vitórias.

Apesar da pressão e do maior domínio do jogo, o Cruzeiro não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Logo aos 5 minutos, Kaio Jorge perdeu boa chance, ao não alcançar a bola cruzada na área. Na sequência, Eduardo tentou por cobertura, mas errou.

O CRB não se limitou a defender e, aos 12 minutos, Thiaguinho obrigou o goleiro Cássio a rebater uma bola, num chute forte. O time celeste continuou criando chances de marcar. Aos 20 minutos, Gabigol chutou de longe, e a bola resvalou na trave direita de Matheus Albino. Ainda no primeiro tempo, Wanderson, duas vezes, e Kaiki finalizaram com perigo.

Atacante Gabigol não conseguiu superar a defesa do CRB, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Para o segundo tempo, o Cruzeiro voltou com Matheus Pereira no lugar de Wanderson. Logo aos 2 minutos, Fagner arriscou de fora da área, e o goleiro da CRB desviou para fora. A equipe celeste continuou criando chances, mas parando no goleiro Matheus Albino. Aos 25 minutos, Fagner caiu na área, e a árbitra Edina Alves marcou pênalti. O VAR, no entanto, a chamou e ela voltou atrás na marcação.

Gabigol e Bolasie também tentaram marcar, mas o goleiro Matheus Albino garantiu o empate para o CRB.

Próximos jogos de Cruzeiro e CRB pelo Brasileirão

Antes da partida de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Cruzeiro e CRB têm jogos pelo Campeonato Brasileiro. A Raposa enfrenta o Botafogo, domingo (3), às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio. No mesmo horário, o time alagoano joga contra a Chapecoense, em Chapecó, pela Série B.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 0 CRB

COPA DO BRASIL - OITAVAS DE FINAL - JOGO DE IDA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 30 de julho de 2025, às 19h30

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

🟨 Cartões amarelos: Lucas Romero, Kaio Jorge, Fagner (Cruzeiro), Higor Meritão, Fábio Alemão, Danielzinho, Vítor Caetano, William Pottker (CRB)

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 33.068

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero (Bolasie), Eduardo (Lucas Silva), Christian e Gabigol; Kaio Jorge e Wanderson (Matheus Pereira)

CRB (Técnico: Eduardo Barroca)

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Gegê (Crystopher) e Danielzinho (Segovia); Thiaguinho (Rafinha), Douglas Baggio (Dadá Belmonte) e Mikael (William Pottker).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

4️⃣ Quarto árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🖥️ VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)