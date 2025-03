Cruzeiro: Atacante relembra elogios que recebeu de craque sueco

Novo reforço do Cruzeiro para a temporada, o atacante Wanderson fez grande parte da carreira no futebol europeu – somente em 2022 passou a jogar no Brasil, pelo Internacional, clube do qual se transferiu para a Toca da Raposa. O jogador acredita que essa experiência internacional vai ajudá-lo a se encaixar no esquema do técnico Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Na coletiva que deu nesta sexta-feira (7), Wanderson, ao lado do pai, o ex-jogador Wamberto, contou que recebeu elogios do craque sueco Zlatan Ibrahimovic, quando atuava nas categorias de base do Ajax.

- Eu lembro que eu terminei um jogo e meu pai falou para mim: ‘Os jogadores estão todos saindo do treinamento para vir assistir ao teu jogo aqui no CT’. Meu pai não é só uma referência para mim, mas um ídolo. É uma referência para mim. Se eu sou a pessoa que eu sou hoje e o jogador que eu sou hoje, com certeza, é graças a ele também. Primeiramente, graças a Deus também, claro, pelo dom que ele me deu – afirmou Wanderson, de 30 anos, que acertou contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027.

continua após a publicidade

Wamberto, que começou a carreira no Sampaio Corrêa e atuou no Ajax, da Holanda, de 1998 a 2003, contou mais detalhes da época:

- O Ibra até hoje é amigo nosso, toda aquela turma do Ajax. Quando terminava os nossos treinos de sábado, tinha o jogo do Wanderson e o do Danilo (outro filho de Wamberto, hoje com 35 anos), que também foi formado no Ajax. Só que o Wanderson já era uma atração para a galera, que ficava falando: ‘Pô, Wamberto, teu filho, aquele pequenininho...’, porque Wanderson era pequeno, só que pegava a bola pelas pontas e partia para dentro dos meninos. Então, agradava a turma. A gente terminava aquela recreação rápida ali, atravessava a arena e ia para o outro lado, onde o Ajax treina até hoje, para apreciar os dribles e jogadas de Wanderson – contou Wamberto.

➡️Wanderson está disposto a jogar da maneira que o técnico quiser

O pai de Wanderson, que tem ainda um terceiro filho jogador, Wambertinho, hoje com 32 anos, afirmou que não queria que eles seguissem a mesma carreira:

continua após a publicidade

- Por mim, não queria que eles jogassem futebol, pelas dificuldades que passei, Queria que estudassem e se formassem. Mas Deus deu esse dom e o Wanderson conseguiu deslanchar. Graças a Deus, esse talento permaneceu.

Wanderson espera que experiência internacional o ajude no Cruzeiro

Wanderson espera aproveitar os treinos para se encaixar no esquema de Leonardo Jardim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Para Wanderson, a experiência no futebol europeu vai ajudá-lo a se adaptar ao esquema que o técnico Leonardo Jardim, com passagens por Portugal, França, Grécia e futebol árabe, vai implantar no Cruzeiro:

- Tive o privilégio de trabalhar com muitos treinadores, brasileiros e europeus, muita experiência. E adaptação nunca foi problema para mim, tanto quanto comissão técnica, quanto ao ambiente. Isso ajuda na maturidade e facilita adaptar. O treinador do Cruzeiro tem bagagem no futebol, já mostrou isso, e facilita muito.

A concorrência por vaga no ataque do time, com jogadores como Gabigol, Dudu e Marquinhos, não assusta Wanderson:

- Eu me sinto honrado de estar ao lado de grandes jogadores. O grupo é muito novo, chegaram muitos jogadores no início do ano e não é fácil se adaptar tão rápido. Creio que a gente pode conquistar grandes coisas. Tem esse período de trabalho, quase um mês, que vai ser fundamental para se encaixar e começar o Brasileirão bem. A responsabilidade é grande, mas temos um elenco muito bom, não só os experientes, mas os mais jovens também – avaliou o atacante.