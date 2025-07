Para Leonardo Jardim, não faltou empenho ao Cruzeiro diante do CRB

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, destacou que não viu falta de empenho nos jogadores da equipe no empate por 0 a 0 com o CRB, nesta quarta-feira (30), no Mineirão, no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para ele, o Cruzeiro teve, como em jogos anteriores, dificuldade de superar a marcação baixa da equipe alagoana.

- Vocês sabem que eu cobro, mas não posso cobrar dos jogadores falta de atitude e de empenho. Os jogadores tiveram atitude, respeitaram a camisa do Cruzeiro e procuraram o resultado, quer os que entraram, quer os que jogaram de início. Tentaram fazer o melhor, mas, no futebol, às vezes, não é possível – afirmou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, após o empate com o CRB.

Leonardo Jardim mantém a confiança na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil – na partida de volta, quarta-feira (7), em Maceió, novo empate leva a definição da vaga para os pênaltis:

- Estamos no intervalo de um jogo que tem 180 minutos. A equipe correu muito, trabalhou imenso, tentou criar… Claro que houve alguns problemas, de decisão, cruzamentos….- disse o técnico do Cruzeiro.

Leonardo Jardim reclamou da árbitra Edina Alves, que, segundo ele, permitiu que o CRB excedesse na marcação:

- Cada vez mais essas equipes que se fecham dão poucos espaços, e os árbitros permitem uma intensidade e uma dureza acima da média. A gente não pode ver uma intensidade para equipes da primeira divisão e outra para a segunda divisão. O futebol tem uma só intensidade, o que falta é falta, e o que não é falta não é falta. Essa é a minha forma de ver o futebol – comentou Leonardo Jardim.

Para Leonardo Jardim, escalação não foi decisiva para resultado do Cruzeiro

Para o técnico do Cruzeiro, a escalação da equipe não teve influência no resultado – Jardim poupou de início o zagueiro Villalba, o volante Lucas Silva e o meia Matheus Pereira, além de não poder contar com o lateral William:

- Foi uma equipe que é uma base titular. Não há nenhum jogador aqui que não tenha jogado. O Gabriel é um jogador importante na equipe. O Jonathan (Jesus) é um jogador que joga, como joga todos os outros – afirmou Leonardo Jardim.