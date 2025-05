Lucas Silva aponta virada de chave para o Cruzeiro na temporada

A vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo por 2 a 1, domingo (4), no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, significou algumas marcas positivas para a Raposa. A equipe manteve o aproveitamento de 100% em casa na competição, voltou ao G4, quebrou a invencibilidade do então líder Flamengo e o jejum de 10 anos sem derrotar o time rubro-negro no Mineirão e em campeonatos brasileiros, além de voltar a vencer três jogos seguidos desde julho do ano passado.

O volante e capitão Lucas Silva destaca que o resultado positivo é fruto do trabalho que está sendo bem-feito na Toca da Raposa:

- É um resultado importante para nos manter em cima na tabela. Também é uma vitória contra um time que vai brigar pelo título e isso nos dá confiança. Mostra que nosso trabalho está sendo bem-feito. É um jogo para a gente levar de exemplo para o resto da temporada - afirmou o jogador, na zona mista no Mineirão, após a partida.

Gabigol fez o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo nos acréscimos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Lucas Silva aponta o jogo contra o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Brasileirão, dia 13 de abril, como o momento de “virada de chave” para o Cruzeiro na temporada. Depois de um início muito ruim e da derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa, no Mineirão, pela Sul-Americana, o técnico Leonardo Jardim mexeu na equipe, tirando o lateral William e os atacantes Gabigol e Dudu.

- O jogo contra o São Paulo acho que foi uma virada de chave. De lá para cá, conseguimos manter o alto nível. Ele (Leonardo Jardim) é muito transparente, olho no olho, o que tem para falar, fala para qualquer jogador, independentemente de quem seja. O clube também abriu os olhos e confiou muito nele. Nós, jogadores, também compramos a ideia dele, tanto de organização tática, de competir, do que ele mostra no dia a dia. Nosso treinamento já é outro. E tudo isso reflete nos nossos jogos – avaliou Lucas Silva.

Para Lucas Silva, Cruzeiro tem de manter bom rendimento na Sul-Americana

A próxima partida do Cruzeiro será quarta-feira (7), contra o Mushuc Runa, em Riobamba, no Equador, às 21h30 (de Brasília) pela Copa Sul-Americana. Após perder os três primeiros jogos pela competição, a equipe está numa situação delicada para se classificar para o mata-mata, e Lucas Silva espera levar o bom momento da equipe para a Sul-Americana:

- Não é o início de Sul-Americana que a gente esperava. Mas a gente vive um bom momento no Brasileirão, temos que levar isso para a Sul-Americana e a classificação vai ser uma consequência – afirmou o volante cruzeirense.

A equipe viaja nesta segunda-feira (5) para o Equador e treina na terça-feira (6) em Quito. Leonardo Jardim já anunciou que vai mexer no time para esse jogo, poupando alguns titulares.