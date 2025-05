Cruzeiro: Leonardo Jardim destaca compromisso dos jogadores

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após a vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (4), no Mineirão, comemorava o bom momento da equipe e o compromisso dos jogadores com sua ideia de trabalho. Com o resultado, a Raposa chegou aos 13 pontos, na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, a três do líder Palmeiras, e manteve o aproveitamento de 100% como mandante, com quatro vitórias em quatro jogos.

- Tenho visto um compromisso muito grande nos que estão aqui, com o Cruzeiro, com a ideia e a metodologia de trabalho. O grupo está a aderir ao nosso projeto e à nossa ideia de gestão – afirmou o treinador cruzeirense.

Leonardo Jardim ressaltou que os resultados em campo são fruto do trabalho no dia a dia na Toca da Raposa, principalmente quanto à recuperação de alguns jogadores, como o zagueiro Villalba:

- Meu objetivo como treinador é por todos os jogadores num patamar de treino que permita chegar no jogo e fazer bem. Treinar para que, quando chamados a competir, consigam competir no mais alto nível. Foi o que aconteceu. O time tem o mérito de estar melhor defensivamente. Mas é mérito do trabalho em que acreditaram, eles compraram a ideia, e estou muito feliz que as coisas têm evoluído. O trabalho normalmente paga-se e é rentável. Quem trabalha merece – comentou.

Leonardo Jardim está satisfeito com rendimento da equipe do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O técnico do Cruzeiro revelou como fez para que os jogadores não sentissem tanto o desgaste da partida de quinta-feira, contra o Vila Nova-GO, pela Copa do Brasil:

- Uma das situações que disse quando cheguei é a intensidade e capacidade que queria que jogadores jogasse em termos físicos. O que fizemos contra o Vila Nova foi para preparar para o jogo contra o Flamengo. Se vocês observarem, com exceção dos jogadores de trás, ninguém jogou mais de 60 minutos, que é fácil de recuperar em dois, três dias, de forma a estar competitivo hoje. Ter estratégia de gestão, com ajuda de departamento de performance. Todos estão direcionados em um só objetivo. Definimos a estratégia e todos estão a trabalhar em prol dessa estratégia – contou Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim anuncia mudanças para jogo do Cruzeiro pela Sul-Americana

Quarta-feira (7), o Cruzeiro enfrenta o Mushuc Runa, em Riobamba, no Equador, pela Copa Sul-Americana – o time perdeu os três primeiros jogos e tem poucas chances de classificação. Leonardo Jardim admite essa dificuldade e já antecipa que a escalação terá novidades:

- Terá algumas mudanças, porque, como disse, não é para poupar, é para gerir. Temos jogadores que querem jogar, jogadores de formação, que, aos poucos, queremos pôr para jogar. Matematicamente, está difícil conseguir nosso objetivo, temos consciência disso, mas a minha ideia é ganhar o jogo, independentemente de quem jogue. Acredito que os jogadores estão imbuídos de bom espírito. Vamos mudar a equipe, mais o objetivo é ser competitivo.