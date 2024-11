Torcedora do Atlético-MG é agredida e roubada por integrantes de organizada do Cruzeiro

Foto: Redes Sociais







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 16:13 • São Paulo (SP)

Uma torcedora do Atlético-MG de 26 anos foi agredida por integrantes da principal torcida organizada Máfia Azul, do Cruzeiro, no sábado (9), no bairro Santa Margarida, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime foi registrado por câmeras de segurança da rua.

A vítima vestia um casaco da Galoucura, uma das torcidas organizadas do Atlético-MG, teve o uniforme roubado pelos agressores. Segundo informação divulgada pelo portal de notícias g1, 12 pessoas foram detidas e duas mulheres estão presas.

Após as agressões, os suspeitos fugiram do local em um veículo, enquanto a mulher agredida foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos leves.

Em nota, a Polícia Civil divulgou que o caso será investigado, e que duas mulheres, de 21 e 24 anos, foram presas e seguem à disposição da Justiça. Os outros envolvidos foram liberados.

O crime, que foi registrado como "promover tumulto, praticar ou incitar a violência num raio de 5.000 (cinco mil) metros ao redor do local de realização do evento esportivo, ou durante o trajeto de ida e volta do local da realização do evento", pode ter como punição uma pena de um a dois anos de prisão e multa.