Palestino x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

Palestino x Cruzeiro PAL CRU 3ª rodada Sul-Americana Data e Hora Quinta-feira, 24 de abril de 2025, 21h30 Local Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo (Chile) Árbitro Mathías de Armas (URU) Assistentes Pablo Llarena e Agustin Berisso (URU) Var Diego Dunajec (URU) Onde assistir

Palestino e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (24), pela terceira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, em Coquimbo, no Chile, às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

A equipe celeste perdeu as duas primeiras partidas e está na lanterna do grupo. Para continuar brigando pela classificação, terá de vencer o jogo contra os chilenos.

O Palestino está com três pontos, conquistados na vitória por 2 a 0 sobre o Unión de Santa Fé, na segunda rodada. Pelo Campeonato Chileno, a equipe foi derrotada pelo O'Higgins por 1 a 0, fora de casa, domingo (20), e deixou a liderança. Agora está com 16 pontos em oito jogos, mesma pontuação de Audax Italiano e Coquimbo Unido, e fica em segundo lugar nos critérios de desempate.

Gabigol pode voltar ao time do Cruzeiro no jogo contra o Palestino (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro vem de derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, domingo (20), em Bragança Paulista, e está em sétimo lugar no Brasileirão, com sete pontos em cinco rodadas. Preocupado com a sequência de jogos, o técnico Leonardo Jardim vai poupar titulares no jogo contra o Palestino, e os atacantes Gabigol e Dudu têm chances de voltar ao time.

✅ FICHA TÉCNICA

Palestino x Cruzeiro

3ª rodada — Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de abril, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo (Chile)

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALESTINO: Perez, Meza, Ceza, León e Gargues; Martinez e Julian Fernández; Bryan Carrasco, Abrigo e Tapia; Arias. Técnico: Lucas Bovaglio.

CRUZEIRO: Cássio (Léo Aragão); Fagner (Lucas Romero), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Walace, Lucas Silva e Matheus Pereira; Lautaro Diaz, Gabigol e Dudu. Técnico: Leonardo Jardim.