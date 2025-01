Cruzeiro volta à Arena Mané Garrincha depois de dois anos

A partida do Cruzeiro, nesta quarta-feira (22), contra o Athletic, às 19h, na Arena Mané Garrincha, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, será a sexta no novo estádio de Brasília, desde a reinauguração em 2013, após ampla reforma para a Copa do Mundo no Brasil. O retrospecto da Raposa na arena está equilibrado: duas vitórias, dois empates e uma derrota.

A primeira apresentação do Cruzeiro no Mané Garrincha foi ainda em 2014, antes mesmo da Copa do Mundo. A Raposa derrotou o Athletico-PR por 3 a 2, em 4 de maio, pelo Campeonato Brasileiro – o time paranaense cumpria perda de mando de campo.

Em 2015, o Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que fazia pré-temporada no Brasil. O amistoso foi disputado em 25 de janeiro. No ano seguinte, a Raposa venceu o Botafogo por 1 a 0, em 1.o. de junho, pelo Brasileiro. O time carioca não pôde jogar no Maracanã nem no Engenhão, porque os estádios estavam cedidos para os Jogos Olímpicos do Rio.

Na única vez em que foi mandante na Arena Mané Garrincha, o Cruzeiro empatou por 1 a 1 com a Chapecoense, pela Série B do Brasileiro, em 13 de agosto de 2022 – o Mineirão estava alugado para um show de música.

A última vez em que jogou no Mané Garrincha, a Raposa sofreu a primeira derrota: 1 a 0 para o América, em 4 de fevereiro de 2023, pelo Campeonato Mineiro – o Coelho vendeu o mando do jogo para empresários do Distrito Federal.

Jogos do Mineiro no Mané Garrincha têm sido frequentes

Essa é a terceira edição seguida do Campeonato Mineiro com jogos no Mané Garrincha. Em 2023, houve o clássico América x Cruzeiro, pela primeira fase, com público de 13.631 torcedores. No ano passado, foi o Itabirito que decidiu levar a partida contra o Atlético-MG para a arena de Brasília, também por questões financeiras. O Galo venceu por 2 a 0, em 17 de fevereiro, com público de 10.078 torcedores.