Diniz admite queda do Cruzeiro após expulsão, mas valoriza: ‘Classificação merecida’

Publicada em 27/09/2024 - 00:18 • Rio de Janeiro

Em estreia do técnico Fernando Diniz, o Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Libertad, no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, mas confirmou a classificação para as semifinais. Apesar de um bom primeiro tempo, a equipe sofreu no segundo tempo e acabou levando o empate nos minutos finais.

A Raposa começou a partida com uma vantagem de dois gols no placar, e Kaio Jorge ampliou ao abrir o marcador no início do primeiro tempo. O volante Lucas Romero levou o segundo cartão amarelo e foi expulso na metade na segunda etapa. Depois disso, o Libertad cresceu e quase virou a partida.

Após o jogo, o estreante admitiu que a expulsão mudou o curso do Cruzeiro e lamentou oportunidades perdidas pelo clube celeste.

– De fato, a expulsão mudou muito o que foi o jogo. Gostei da equipe na parte de construção. Se eu for falar um pecado, é que criamos muitas chances e o placar poderia ter ficado mais folgado. Depois da expulsão, ia ficar difícil pela característica do jogo.

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, durante partida contra o Libertad, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana 2024. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Apesar do empate em casa, Fernando Diniz valorizou o desempenho da equipe e analisou como uma classificação merecida.

– Eles já tinham colocado dois centroavantes altos no Paraguai. Para sustentar a bola aérea, com um jogador a menos, ia ficar mais difícil. Então, não conseguimos subir muito a marcação, marcamos num bloco mais baixo, mudou muito a característica do jogo. Mas eu gostei muito da equipe, que conseguiu se ajustar da maneira que dava. Foi uma classificação merecida

Agora, as semifinais da competição continental serão dois clássicos entre 'Brasil x Argentina'. Cruzeiro e Lanús decidem de um lado da chave, e Corinthians e Racing disputam a outra vaga na final. As partidas da próxima fase devem acontecer em 23 e 30 de outubro. A Conmebol deve confirmar as datas e horários dos confrontos nesta sexta-feira (27).