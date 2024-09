Kaio Jorge, jogador do Cruzeiro, comemora seu gol durante partida contra o Libertad, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana 2024. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Publicada em 26/09/2024 - 23:30

O Cruzeiro empata com o Libertad por 1 a 1, nesta quinta-feira (26), pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, no Mineirão, mas classifica para as semifinais. Kaio Jorge abriu o placar para o Cabuloso no primeiro tempo, e Roque Santa Cruz fez para os paraguaios.

Com a vitória por 2 a 0 na partida de ida, a Raposa precisava perder por dois gols de diferença para não classificar. Na ocasião, Kaio Jorge e Lautaro Díaz marcaram. Agora, enfrenta o Lanús, da Argentina, nas semifinais da competição.

Como foi a partida?

Apesar da partida começar com certo equilibro, a equipe de Fernando Diniz empilhou chances e abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo com Kaio Jorge. A partir daí, administrou a partida em que vencia por 3 a 0, no agregado. O Libertad não conseguiu aproveitar as oportunidade e levar perigo ao gol de Cássio. No fim da etapa, a Raposa aumentou o volume e levou perigo em chute cruzado de Lautaro Díaz.

No segundo tempo, o Cruzeiro diminuiu o ritmo e viu os paraguaios aumentarem a pressão. Fernando Diniz fez algumas modificações que não surtiram efeito no desempenho da equipe. Logo aos 13 minutos da primeira etapa, Lucas Romero recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Em seguida, Ramírez faz cruzamento para a área. Roque Santa Cruz mergulha e finaliza de peixinho. A bola entra no canto esquerdo de Cássio. Após o gol, a superioridade seguiu com o time paraguaio, que empilhou chances, mas esbarrou nas defesas do goleiro celeste.

O que vem por aí?

Agora, o Cruzeiro enfrenta o Vasco pela 28ª rodada do Brasileirão no Mineirão no próximo domingo (29). A bola rola a partir 18h30 (de Brasília). Pela Sul-Americana, o Cabuloso enfrenta o Lanús no dia 23 de outubro, mas sem ordem de mandos definidos.

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 1 x 1 Libertad - Sul-Americana

Quartas de final (volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 26 de setembro de 2024, às 21h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

🥅 Gol: Kaio Jorge (Cruzeiro); Roque Santa Cruz (Libertad)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Romero (Cruzeiro); William (Cruzeiro); Iván Ramírez (Libertad); Néstor Giménez (Libertad);

🟥 Cartões vermelhos: Lucas Romero (Cruzeiro)

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron, Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

Libertad (Técnico: Daniel Garneiro)

Martín Silva; Iván Ramírez, Nestor Gimenez, Diego Viera e Mathías Espinoza; Alejandro Silva, Hernesto Caballero e Ángel Cardozo Lucena; Ruben Lezcano, Gustavo Aguilar e Marcelo Fernández.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe González (CHI)

🚩 Assistentes: Jose Retamal e Juan Serrano (CHI);

🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, durante partida contra o Libertad, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana 2024. Foto: Gilson Lobo/AGIF