Cruzeiro x Universidad Católica – Palpites, análises e odds (15/04)

O Cruzeiro recebe a Universidad Católica, do Chile, no Mineirão, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026. De volta ao torneio continental após sete anos, a Raposa divide a liderança do Grupo D com o Boca Juniors, ambos com três pontos.

A equipe comandada por Artur Jorge chega em alta, embalada por duas vitórias consecutivas: o triunfo por 1 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, no Equador, na estreia da Libertadores, e a virada por 2 a 1 diante do RB Bragantino pelo Brasileirão. O ambiente no Mineirão é de reencontro com a "Glória Eterna", e a expectativa é de casa cheia para empurrar o time rumo à segunda vitória seguida na competição.

Do outro lado, a Universidad Católica chega pressionada após a derrota por 2 a 1 para o Boca Juniors na estreia. A equipe chilena precisa somar pontos fora de casa para não se complicar precocemente no grupo.

Apesar disso, os Cruzados reagiram no cenário doméstico com uma vitória emocionante por 4 a 3 sobre o Audax Italiano. Ainda assim, o desafio em Belo Horizonte é considerável, especialmente pelo histórico pouco favorável dos clubes chilenos contra brasileiros na Libertadores.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Cruzeiro vive um momento de recuperação no Brasileirão. Após um início instável, a equipe ainda figura na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com dez pontos em 11 rodadas, apenas um atrás do Corinthians, primeiro time fora do Z-4.

Apesar da campanha irregular na liga, o desempenho como mandante é um ponto de apoio. A Raposa não perde em casa a oito jogos e tem transformado o Mineirão em um fator decisivo. A vitória sobre o RB Bragantino, diante de mais de 38 mil torcedores, reforçou essa tendência positiva.

Na Copa Libertadores, o triunfo por 1 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil evidenciou um time mais pragmático. Com controle da posse e paciência na construção, o Cruzeiro encontrou o gol no segundo tempo, com Matheus Pereira aproveitando cruzamento de Fagner.

A Universidad Católica, por sua vez, chega pressionada após a derrota na estreia para o Boca Juniors, resultado que a deixou na lanterna do Grupo D. A necessidade de pontuar fora de casa já aparece como determinante neste início de competição.

No cenário doméstico, entretanto, a equipe chilena apresenta bom desempenho. Com 17 pontos em nove jogos, ocupa a terceira posição no campeonato nacional, a apenas um ponto do líder Colo-Colo, sustentada por um ataque produtivo.

As vitórias expressivas sobre o Palestino (6 a 1) e o Audax Italiano (4 a 3) reforçam essa capacidade ofensiva. O desafio agora é reproduzir esse nível atuando fora de casa, especialmente em território brasileiro, onde historicamente encontra dificuldades.

A equipe comandada por Daniel Garnero ainda lida com o desgaste físico, após a sequência recente de jogos e a viagem para Belo Horizonte. Esse fator pode influenciar diretamente no ritmo de jogo diante de um adversário que costuma ser forte como mandante.

Para o Cruzeiro, o confronto representa uma oportunidade estratégica. Um novo triunfo pode consolidar a liderança do grupo e criar vantagem antes dos duelos diretos contra o Boca Juniors nas próximas rodadas.

Outros palpites para Cruzeiro x Universidad Católica

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

O histórico entre Cruzeiro e Universidad Católica é curto, mas favorável ao clube brasileiro. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram em três ocasiões.

O primeiro duelo aconteceu em 1981, em um amistoso vencido pela equipe chilena por 1 a 0. Depois disso, os clubes só voltaram a se encontrar na Copa Mercosul de 2000.

Naquela competição, o Cruzeiro levou a melhor nos dois confrontos. Venceu por 3 a 2 no Chile e, no Mineirão, aplicou uma goleada por 4 a 0, demonstrando superioridade no duelo.

Na atual edição da Libertadores, o contexto apresenta novos desafios. O Cruzeiro tenta retomar seu protagonismo continental após anos de ausência, enquanto a Católica busca se afirmar em um grupo competitivo.

Com Cruzeiro e Boca Juniors largando com vitórias fora de casa, a equipe chilena precisa reagir rapidamente. Caso contrário, corre o risco de se distanciar ainda mais da briga pela classificação.

Notícias de Cruzeiro x Universidad Católica

Cruzeiro

O Cruzeiro chega para o confronto com uma lista significativa de desfalques. O goleiro Cássio segue em recuperação de uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, enquanto, no ataque, Marquinhos trata uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Já Sinisterra evoluiu fisicamente, mas ainda não foi relacionado após lesão muscular na coxa.

No meio-campo, Lucas Romero está fora por dores musculares, e Walace foi afastado por questões disciplinares. A principal dúvida é Kaio Jorge, artilheiro da equipe na temporada, que segue lidando com pubalgia e será reavaliado antes da partida. Caso não reúna condições, Néiser Villarreal deve ser novamente o titular, após marcar diante do RB Bragantino.

Como alternativa ofensiva, Bruno Rodrigues surge como opção após entrar bem no último jogo. O principal destaque técnico segue sendo Matheus Pereira, líder em participações diretas em gols entre os meias da Série A, peça central na criação da equipe.

Apesar das críticas recentes, Matheus Cunha deve ser mantido como titular no gol. Já Gerson vive bom momento e chega valorizado após ser eleito o melhor em campo na última partida.

Escalação provável do Cruzeiro (4-2-3-1): Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Silva e Gerson; Christian, Matheus Pereira e Keny Arroyo; Néiser Villarreal (Kaio Jorge). Técnico: Artur Jorge.

Universidad Católica

A Universidad Católica chega para o confronto com uma lista relevante de desfalques. O atacante Diego Valencia sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e está fora do restante da temporada, representando uma baixa importante no setor ofensivo.

Por outro lado, o capitão e artilheiro Fernando Zampedri, que foi dúvida ao longo da semana, voltou a atuar contra o Audax Italiano e deve viajar ao Brasil. Já o experiente volante Gary Medel deixou o jogo contra o Boca Juniors com dores e segue como dúvida para o duelo.

Além deles, Tomás Asta-Buruaga, Bernardo Cerezo e Agustín Farías permanecem no departamento médico, aumentando o número de jogadores indisponíveis. Em contrapartida, Sebastián Arancibia foi reintegrado e já ganhou minutos recentes, surgindo como alternativa para o técnico Daniel Garnero.

Outro ponto de atenção é o desgaste físico acumulado. A partida intensa do fim de semana, com vitória por 4 a 3, exige cautela na gestão do elenco, e Garnero já indicou que pode fazer ajustes para preservar jogadores, visando manter o nível competitivo fora de casa, em Belo Horizonte.

Escalação provável da Universidad Católica (4-3-3): Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L'Huillier; Jhojan Valencia, Cristian Cuevas (Fernando Zuqui), Matías Palavecino; Clemente Montes, Fernando Zampedri, Justo Giani. Técnico: Daniel Oscar Granero.

Destaques individuais de Cruzeiro x Universidad Católica

Jogador destaque · Cruzeiro Matheus Pereira 4 Gols na temporada 2026, todos decisivos para o resultado 3 Assistências em 2026, líder do elenco em participações diretas 19 Jogos disputados na temporada, 18 como titular 1 Gol na estreia da Libertadores, cabeceio decisivo em Guayaquil Jogador destaque · Universidad Católica Fernando Zampedri 38 Anos de idade, artilheiro histórico e capitão da Universidad Católica 6+ Gols no Campeonato Nacional 2026, referência ofensiva dos Cruzados 90' Minutos jogados contra o Boca, apesar de dúvida física na semana 1 Cabeceio no travessão contra o Boca, quase igualou o placar

Os Técnicos

O português Artur Jorge assumiu o comando do Cruzeiro para a temporada 2026 com a missão de recolocar o clube entre os protagonistas do futebol nacional e continental. A conquista da Copa Libertadores de 2024 com o Botafogo fortaleceu sua credibilidade e aumentou as expectativas em torno do projeto celeste.

No trabalho atual, o treinador tem adotado um perfil pragmático. O time nem sempre impõe domínio absoluto, mas demonstra capacidade de competir, resistir à pressão e ser eficiente nos momentos-chave, como evidenciado na vitória em Guayaquil e na virada sobre o RB Bragantino.

A estrutura prioriza solidez defensiva e transições rápidas, com Matheus Pereira atuando como principal elo criativo entre os setores. Embora a evolução seja gradual, o desempenho na Libertadores trouxe um impulso anímico importante ao elenco.

O argentino Daniel Garnero comanda a Universidad Católica e tem conduzido uma campanha consistente no cenário doméstico. A equipe ocupa a terceira posição no campeonato nacional e se mantém na disputa pelo título.

Na Libertadores, entretanto, o nível de exigência tem sido maior. A derrota para o Boca Juniors evidenciou fragilidades defensivas, especialmente diante de pressão alta e transições rápidas, mesmo com uma proposta ofensiva que inclui nomes como Fernando Zampedri.

Garnero, porém, mostra capacidade de reação. A virada emocionante sobre o Audax Italiano reforça o poder ofensivo e a resiliência da equipe, mas o desafio agora será repetir esse nível de intensidade em um intervalo curto e atuando fora de casa, no Brasil.

Análise Tática

O Cruzeiro deve manter o 4-2-3-1 como base, sistema já consolidado por Artur Jorge. A dupla de volantes formada por Lucas Silva e Gerson dá sustentação ao meio, enquanto Matheus Pereira atua centralizado como principal articulador. Pelos lados, Christian e Arroyo oferecem amplitude, com liberdade para atacar os espaços internos.

A Universidad Católica, por sua vez, tende a se organizar no 4-3-3. O meio-campo deve contar com Fernando Zuqui e Matías Palavecino mais avançados, enquanto Jhojan Valencia atua como primeiro volante. No ataque, Fernando Zampedri é a referência, com Justo Giani e Clemente Montes explorando os lados.

O duelo tático deve se concentrar no meio-campo. O Cruzeiro costuma valorizar a posse e construir com paciência, tentando controlar o ritmo do jogo. Se Lucas Silva e Gerson conseguirem impor esse domínio, a equipe chilena pode ser empurrada para trás, com dificuldades para encaixar transições.

Ainda assim, há brechas no sistema defensivo da Raposa. A equipe tem sofrido com instabilidade na defesa e erros individuais, como o de Matheus Cunha na última rodada. Caso a Católica pressione a saída de bola, pode encontrar espaços interessantes para atacar.

Do lado chileno, os problemas defensivos também são evidentes. A equipe sofreu cinco gols nos últimos dois jogos, o que expõe fragilidade na dupla de zaga formada por Branco Ampuero e Juan Ignacio Díaz. A movimentação ofensiva do Cruzeiro, especialmente com Matheus Pereira, pode gerar desequilíbrios constantes.

As bolas paradas surgem como um fator importante no confronto. O Cruzeiro já mostrou força nesse tipo de jogada, com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus como alvos perigosos. A Católica também tem presença aérea com Zampedri, mas tende a sofrer mais defensivamente nesse fundamento.

Por fim, o contexto do jogo favorece o mandante. O calor de Belo Horizonte e as condições do Mineirão pesam a favor do Cruzeiro, que chega mais adaptado e com menor desgaste físico, o que pode influenciar diretamente no ritmo da partida.