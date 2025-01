Cruzeiro: Time de Diniz será o do primeiro tempo contra São Paulo

O técnico Fernando Diniz não quis confirmar, mas deixou a entender que a equipe titular do Cruzeiro para início da temporada será a que disputou o primeiro tempo do empate por 1 a 1 com o São Paulo, nesta quarta-feira, em Orlando (EUA). O treinador ressaltou apenas que não pôde contar com o atacante Kaio Jorge, que ainda não está em plenas condições físicas.

- Obviamente que é uma possibilidade, mas temos muita opção. Vamos ver com a sequência da temporada – afirmou o treinador, em entrevista coletiva após a partida em Orlando (EUA), pela FC Series, a antiga Florida Cup.

O time que começou a partida foi: Cássio, William, João Marcelo, Fabrício Bruno e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo e Matheus Pereira; Gabigol e Dudu.

Diniz também afirmou que deve aproveitar bastante todos os jogadores do grupo, principalmente nesse início de temporada, por causa da sequência de jogos. Sábado, por exemplo, o Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG, ainda em Orlando, pela FC Series, e, no dia seguinte, estreia no Campeonato Mineiro, contra o Tombense, no Mineirão, às 20h.

- A gente ainda está avaliando como fazer essa logística. Infelizmente o calendário brasileiro, que é ruim, está pior este ano. Tivemos sete, oito dias de treino, isso não é pré-temporada. O que estamos fazendo é queimar etapas. Vamos fazer o clássico da melhor maneira possível, viajar e colocar um time competitivo no Mineirão. Provavelmente, vai ter uma boa rodagem do elenco. Estamos pensando muito para dar sequência nesse início da temporada de maneira harmoniosa – disse o treinador cruzeirense.

Fernando Diniz considerou muito positiva a atuação da equipe diante do São Paulo

Eduardo foi um dos estreantes do Cruzeiro, no jogo contra o São Paulo, em Orlando (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Sobre a partida diante do São Paulo, Fernando Diniz considerou que o Cruzeiro começou a temporada de “maneira positiva”:

- O time de fato começou marcando alto, muito bem, e depois, pela falta de entrosamento, cedeu espaço. O jogo teve alternância, mas vi coisas mais positivas do que negativas – avaliou.

Fernando Diniz afirmou que a adaptação dos reforços está sendo muito boa:

- Ainda é muito precoce falar de adaptação, mas todos vão se adaptar. Nós não nos preparamos para esse jogo, mas para a temporada toda. Treinamos muito mais forte que treinaria para enfrentar o São Paulo no Campeonato Brasileiro, por exemplo. A base do ano passado vai auxiliando dentro de campo e a adaptação será de maneira muita rápida. Todos vão se adaptar – previu.