Cruzeiro: Dono da SAF garante permanência de Matheus Pereira

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, garante que o meia Matheus Pereira vai continuar no clube em 2025. Ele disse, em entrevista à Itatiaia, que não tem a menor intenção de negociar o jogador. Após o empate por 1 a 1 com o São Paulo, na quarta-feira (15), em Orlando (EUA), pela FC Series, a antiga Florida Cup, Matheus Pereira deu declaração deixando em aberto seu futuro profissional.

- Sabemos que, neste período de janela de transferências, existem sondagens, principalmente para grandes jogadores e, naturalmente, vários atletas foram sondados, mas não temos propostas por nenhum deles. Mas já deixei muito claro que nossa ideia é termos um time competitivo. Não temos a menor intenção de negociar o Matheus Pereira ou outro destaque do nosso time – comentou Pedro Lourenço.

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, garante permanência de Matheus Pereira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ainda em dezembro do ano passado, quando surgiram especulações quanto a um interesse do Palmeiras por Matheus Pereira, o Cruzeiro chegou a anunciar que, para início de qualquer negociação, exigiria cerca de 25 milhões de euros (mais de R$ 150 mihões) pela liberação do meia.

O técnico Fernando Diniz também se manifestou, em entrevista coletiva após a partida, sobre a possibilidade de perder Matheus Pereira:

- O que posso falar é que a gente quer que ele fique muito. Está totalmente adaptado. Tenho uma relação ótima com ele. Ele tem uma relação muito boa com o elenco. É um jogador que tem uma qualidade muito grande. Tem tudo a ver com o que a gente pensa de futebol. Na minha cabeça, ele vai ficar para nos ajudar nesta temporada. É o que todo mundo quer e o que o clube pensa.

Matheus Pereira, em uma resposta enigmática, deixou em aberto seu futuro no Cruzeiro

Também após o empate com o São Paulo, Matheus Pereira, autor do gol cruzeirense logo aos 27 segundos de jogo, deixou em aberto, ainda que vagamente, a possibilidade de deixar o Cruzeiro.

- Se falam muitas coisas, de alguns clubes interessados. De fato, é verdade, não vou negar. Mas sou profissional, abençoado por estar aqui hoje. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui duas… Estou feliz de estar aqui hoje, feliz de fazer a pré-temporada aqui, num ambiente completamente diferente do que fizemos no ano passado. Cabe a mim, a todos nós, enquanto a gente estiver aqui, e a gente não sabe até quando, nos dedicar ao máximo ao Cruzeiro – disse o meia.